Manu Sánchez vuelve a las noches de Canal Sur para ponerse al frente de Somos música, el programa en que los famosos recuerdan sus mejores momentos con 20 canciones que les llenan de recuerdos y les trasladan a lugares que marcaron su vida. Con el presentador están también la cantante Nya de la Rubia y el humorista Luis ‘Comandante’ Lara, que completan este equipo que hará un recorrido de las mejores anécdotas y recuerdos de los que se sientan en el plató. Todo está acompañado de música en directo gracias a que algunos de los intérpretes de esas canciones las cantarán en directo.

Para este sábado 28 de septiembre será el turno de dos de los cantantes más queridos de nuestro país como son Andy y Lucas, uno de los dúos que más éxitos han conseguido en la historia reciente de la música. Los dos artistas están en plena gira por España para despedirse de sus fans, decisión que han tenido que tomar por la delicada salud de Lucas, que sufre problemas del corazón. Antes de retirarse -aunque no cierran la puerta a un regreso si la situación mejora en el futuro- se están despidiendo a lo grande con conciertos por todo el país que no terminarán hasta ya entrado el año 2025.

Pese a que tienen una carrera consagrada, los gaditanos se han vuelto virales por una versión en portugués de su mítica canción Son de amores que ha popularizado la drag queen brasileña Pabllo Vittar. En la red la canción consiguió enamorar a millones de personas, pero el boom absoluto llegó durante el verano de 2024 gracias a Lis Padilla, una peruana que creó su propia coreografía.

Este más que curioso tutorial, ya que nada tiene que ver con el significado de la canción y parece que esté improvisado, ha vuelto a poner a los cantantes de moda ante millones de personas de todo el planeta. Ellos, lejos de tomárselo mal, han abrazado la broma y en sus conciertos no dudan en bailar esta coreografía tan especial.

Padilla se ha convertido en toda una influencer con casi cinco millones de seguidores en Tik Tok y las campañas de publicidad se le acumulan, por lo que el éxito es enorme. Lo único que le falta es poder reunirse con los creadores de la canción que le ha dado la fama, algo que parece que Manu Sánchez está dispuesto a hacer en Somos música.

En uno de los adelantos del programa, se puede ver como el humorista deja caer la posibilidad de que la peruana esté en el plató y pueda hacer su baile con Andy y Lucas, algo que les pilla de sorpresa por completo. «No me digas que la has traído. No me la vayas a traer, por tu madre», dice Lucas ante lo que parece un encuentro irremediable. «Señoras y señores, en exclusiva mundial», son las últimas palabras que se pueden escuchar antes de que se corte la imagen, dejando en duda qué ocurrirá esta noche a partir de las 22:05 en el programa.