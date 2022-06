Måneskin no decepciona con el vídeo musical de ‘Supermodel’

Måneskin lanza el videoclip de ‘Supermodel’, su sencillo más esperado. Los italianos presentaron este nuevo single en el estadio de Turín durante el pasado Festival de Eurovisión de este mes de mayo.

Hace tan solo un año, la banda enamoró a toda Europa con ‘Zitti E Buoni’ gracias a su estilo rockero y con un toque de glam. Desde que ganaron la pasada edición del evento televisivo, el grupo no ha dejado de crecer mundialmente.

El pasado 14 de mayo, y como anfitriones de ‘Eurovisión 2022’, los italianos tocaron en primicia su nueva canción, ‘Supermodel’. El video musical ha acumulado en menos de 24 horas un millón de reproducciones en YouTube y miles de escuchas en otras plataformas digitales.

SUPERMODEL OFFICIAL VIDEO. OUT NOW: https://t.co/puxLw2Aory pic.twitter.com/BW3Aw7ayiW

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) May 31, 2022