Måneskin estrena ‘Supermodel’ un día antes de la Gran Final de ‘Eurovisión 2022’

Fueron los ganadores absolutos de ‘Eurovisión 2021’ y, desde entonces, se han consagrado como una de las bandas más aclamadas y exitosas del momento, y no es para menos. Måneskin llegó con el objetivo de arrasar con todo y demostrar que, el rock sigue más vivo que nunca.

Ahora, tras casi un año de su gran victoria en el popular festival, los italianos han regresado con su nuevo sencillo musical. Un nuevo tema que ha sido presentado bajo el título de ‘Supermodel’ y que ve la luz del mundo a tan solo 24 horas de la celebración de la nueva edición de ‘Eurovisión’.

Recogiendo el relevo de ‘MAMMAMIA’, que fue lanzado el pasado 2021, la banda ha vuelto a dejar a todos sin palabras. «Escribimos esta canción después de haber vivido el mejor momento en Los Ángeles», explicaron los miembros de la banda en una reciente entrevista a los medios.

«Descubrimos cuánto se preocupa la gente por la ‘celebridad’ y su estatus social, todos obsesionados con su apariencia y sus relaciones. Empezamos a imaginarnos un personaje de ‘Supermodelo’. Es muy cool, divertida y sociable, cuando en realidad es problemática y esconde su tristeza y sus adicciones», agregaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Måneskin (@maneskinofficial)

«En cierto modo, es alguien que nos gusta mucho, pero también a quien queremos evitar, porque podría meterte en problemas», concluyeron. Un lanzamiento que, entre otras cosa, ha despertado la curiosidad de sus seguidores por su peculiar portada, la cual, en cierto modo, recuerda a la del álbum ‘Nevermind’ de Nirvana.

Eso sí, el estreno de ‘Supermodel’ no ha venido acompañado de su videoclip oficial. Pero, eso no quiere decir que Måneskin no vaya a sorprender a sus fans en cualquier momento, por lo que habrá que estar muy atentos a sus redes sociales. Sin duda, uno de los estrenos más especiales y significativos para los italianos.