Måneskin está de vuelta. A través de sus redes sociales, el grupo italiano del momento ha sorprendido a todos sus fans al anunciar el lanzamiento de ‘Supermodel’, su nuevo single, una canción que verá la luz el próximo 13 de mayo y que interpretarán en directo por primera vez un día después, en la gran final de ‘Eurovisión 2022’.

Tras haber triunfado en Coachella, el famoso festival estadounidense donde arrasaron las dos noches en las que actuaron, versionando canciones tan icónicas como ‘Womanizer’, de Britney Spears, el grupo ya tiene un nuevo proyecto entre manos.

Después de haber confirmado su asistencia a la final de ‘Eurovisión 20220’, que se celebrará en Turín el 14 de mayo, y en donde entregarán el relevo al nuevo ganador. Justo un día estrenarán nueva canción, ‘Supermodel’, la primera canción que lanzarán este 2022.

SUPERMODEL New single. Out on May 13th. Pre-save it now: https://t.co/CCNLbS2hS7 . pic.twitter.com/jdo8e7CHht

Desde que se proclamaron ganadores del Festival de Eurovisión el año pasado, los integrantes de Måneskin no han dejado de triunfar. Cada una de sus canciones han sido un éxito, además, han cruzado el charco y ya se presentan como uno de los grupos revelación del momento en Estados Unidos.

La vida les sonríe y ellos no van a dejar pasar la ocasión de aprovechar el tirón. De esta forma, mientras se preparan para su primera gira mundial, el grupo lanzará la próxima semana su nuevo single, que se presenta como un nuevo éxito de la banda.

Además, están a punto de comenzar una gira que recorrerá Estados Unidos, a finales de 2022, y Europa, en 2023, bajo el nombre de The Loud Kids World Tour, con la que actuarán en España el 11 de abril de 2023 en el Palau Sant Jordi, de Barcelona.

Coming back home is such a thrill. Thanks to the warmest crowd of the Verona Arena, yesterday night was unforgettable 💖 pic.twitter.com/cmqjrldhZT

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) April 29, 2022