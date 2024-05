Malú revoluciona a sus seguidores con una esperadísima noticia: «Un sueño»

Malú se encuentra viviendo una de las etapas más bonitas de su carrera como cantante, de eso no cabe duda. La artista ha recorrido durante las últimas semanas toda la geografía española para reencontrarse con su público una vez más.

Dando forma a su nueva gira, A todo sí – 25 años de Aprendiz, la madrileña se ha subido a los escenarios de los recintos más aclamados de nuestro país para entonar aquellas canciones nunca cantadas en directo y otras que llevaba años sin interpretar.

El tour está siendo un absoluto éxito entre el público, algo que tiene a Malú completamente emocionada. Su voz, su talento único sobre el escenario, su cercanía y su humildad han hecho que los fans vean en la artista un ejemplo a seguir musicalmente.

Por ello, y todavía sin creérselo, la intérprete de Blanco y Negro acudió a sus redes sociales para darle una buena noticia a sus fans. «¡Mi gente! Aquí tenemos las nuevas fechas de nuestra gira que está siendo todo un sueño ¡Ganas! ¿Dónde nos vemos?», escribió. Un anuncio con el que dejaba claro que todavía queda gira por delante.

«Pd:¿Se puede ampliar el cartel hasta el 2050? No queremos salir de aquí», agregó. De esta manera, tal y como corresponde, la artista ha procedido a publicar el nuevo cartel con las fechas que se han incluido al tour. Un total de nueve ciudades que han fijado su calendario hasta el próximo mes de octubre.

Las nuevas fechas confirmadas de A todo sí – 25 años de Aprendiz

A todo sí, el nuevo proyecto discográfico de Malú

El pasado mes de diciembre la cantante sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de A todo sí. Un nuevo trabajo musical con el que dio la bienvenida a su nueva era artística, la cual celebra a su vez sus 25 años sobre los escenarios.

«Este es un trabajo muy especial para mí porque comparto mis 25 años de carrera con algunos de mis compañeros… artistas a los que quiero y admiro y que han puesto todo su corazón en cada canción!», explicaba entonces. Un repertorio musical donde fusionó su voz con la de estrellas de la talla de Melendi, Niña Pastori, Pablo Alborán, Abraham Mateo, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Luis Fonsi, entre otros.

Como no podía ser de otra manera, pocos días necesitaron los seguidores de Malú para convertir este nuevo disco en número uno. Sin duda, la mejor celebración profesional a un arduo trabajo y años de carrera.

Siempre me dejáis sin palabras… Gracias de todo corazón!!!

Gracias a todos los artistas/amigos/compañeros q me han acompañado en este trabajo con un gran Sí, este número 1 también es vuestro.

Gracias a todo el equipazo q ha trabajado a mi lado, a todos los medios q me han dado… pic.twitter.com/caXx3SLTrB

— Malú (@_MaluOficial_) December 18, 2023