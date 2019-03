Malú, duramente criticada por una ex concursante de ‘La Voz’: “Esta tía es inhumana”

La cantante Malú criticada por una ex concursante del reality 'La Voz'

La cantante de ‘Aprendiz’, Malú, se ha convertido estos días en la diana mediática por parte de ciertos programas, especialmente de Telecinco al recibir varias críticas por parte de varios testimonios de personas que tuvieron contacto con ella y solo recibieron muestras de odio por parte de la cantante.

Y es que la cadena de Mediaset aún no ha perdonado a Malú por haberse negado a participar en la grabación del talent infantil ‘Idol Kids’, que fue anunciado y cancelado casi simultáneamente por Telecinco y su director Paolo Vasile. De hecho, tras la negativa de Malú, pudo haberle cerrado las puertas de la cadena definitivamente.

Pero los problemas de Malú no acaban aquí. La cantante madrileña fue el centro de la polémica en el programa ‘Sálvame’ por varios motivos. El primero de ellos su reciente descubierta relación con el líder político de ‘Ciudadanos’ Albert Rivera, seguido por la incorporación de una llamada telefónica de una ex concursante anónima que no quiso revelar su identidad pero que aseguró haber participado en el talent show ‘La Voz’ cuando Malú fue coach del concurso.

“El trato era muy malo, todos coincidimos en los mismo: esta tía es inhumana, está totalmente deshumanizada (…) como persona es horrible” dijo la que fue concursante de ‘La Voz’ en su día. Sumado a esto, una auxiliar de producción de TVE que trabajó en el pasado con Malú también afirmó que el trato que recibió por parte de la cantante fue pésimo “No habla con nadie, es una persona soberbia que va mirando por encima del hombre a todo el mundo (…) insoportable”.

Además de estos testimonios, en ‘Sálvame’ también han querido recordar algunas historietas no muy agradables que tuvo la cadena con Malú y salieron a la luz nuevas declaraciones como la de Mila Ximénez que afirma que tiene un carácter difícil y exigente: “Aquí lió una muy gorda. Sucedió fuera de plató. Dijo que se iba y se le invitó a irse. Venía a promocionar su disco cuando estaba con La Voz”.

También salieron a explicar sus historias David Valdeperas, uno de los responsables de la dirección de Telecinco. Él afirmó lo siguiente: “Malú iba a cantar en ‘Sálvame’ pero ni Jorge ni los colaboradores podían acercarse a ella”, lo que supuso que el director rechazara la oferta ante tales condiciones. Y por otro lado la ex concursante de ‘Gran Hermano’ Chiqui, que invitó a Malú para cantar en su boda pero que la cantante lo rechazó para no dañar su imagen.

Parece ser que Malú no cuenta con un gran número de seguidores dentro de Telecinco, lo que podría ser la causa de por qué la cadena ha cerrado definitivamente su relación profesional con la cantante.