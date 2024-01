Malena Gracia, dispuesta a hacer una canción sobre su historia de amor con Arévalo

Desde la muerte de Francisco Arévalo ha salido a la luz el enfrentamiento que existe entre la familia del cómico y Malena Gracia, que sigue aprovechando la triste noticia para aparecer en los medios. El último desencuentro ha sido por la intención de la artista de grabar una canción en honor del valenciano, algo que no ha gustado a los suyos.

El pasado 4 de enero, solo un día después del fallecimiento, se vivió un desagradable episodio cuando no fue bien recibida por la familia y se marchó del tanatorio entre lágrimas. En la puerta le esperaba la prensa, dejando claro que no le habían dejado despedirse de su amigo y del que durante un tiempo fue su pareja sentimental.

Lejos de acabarse ahí todo, el enfrentamiento ha seguido en las últimas semanas con reproches que se han mandado unos a otros desde diferentes platós de televisión. La última polémica ha surgido por la posibilidad de que la artista estuviera pensando en grabar una canción en la que la letra estaría basada en su historia de amor.

Aunque Malena saltó a la fama en los años 90 por aparecer en los programas de humor de Arévalo, fue décadas después cuando su amistad pasó a una relación sentimental. Se convirtieron en noticia cuando hicieron oficial su romance en una entrevista en Viernes Deluxe.

Todo el enfrentamiento vendría, precisamente, por esa historia de amor que no habría gustado nada a los hijos, nietos y familiares más cercanos del fallecido. Según los colaboradores de Fiesta, Malena ya estaría buscando a un productor y un estudio de grabación para ponerse a trabajar.

A la espera de que la implicada confirme en qué punto se encuentra este tema -en el momento del cierre de este artículo no ha querido contestar a Happy FM- la nieta del cómico ha reaccionado a esta posibilidad. Ana Arévalo volvió al plató de Telecinco para recordar la figura de su abuelo, pero también para hablar claro sobre lo que pensaba de este tema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Francisco Rodriguez (@pacoarevalooficial)

Muy enfadada, dejaba clara su opinión: «¿Va a aprovechar la muerte de mi abuelo para sacar una canción? Ahí se nota lo oportunista que es. Si tanto quería a mi abuelo, que le hubiese hecho una canción en vida». Sobre esa relación, Ana piensa que «él la quiso mucho y ella no le quiso nada».

Aprovechó también para desmentir otra de las declaraciones que Malena ha pronunciado en las últimas semanas desde que volviese a la televisión, dejando claro que no había solucionado sus diferencias. «Siempre está mintiendo, lo que ha dicho es puro show. La bloqueé en las redes sociales porque no me cae bien, es una persona que no me gusta y como no me gusta no la sigo», ha dicho.

Debido a que sabía perfectamente que el entorno de Arévalo no le tenía -y le siguen sin tener- aprecio, entiende que Malena Gracia acudió al velatorio solo para buscar minutos de televisión y en aparecer en la prensa. «Nosotros no la echamos como tal, sino que era lógico que no viniera porque no era bien recibida en nuestro entorno familiar. ¿Para qué se presenta?», ha dicho Ana sobre el incidente que se vivió en el tanatorio entre Malena Gracia y su familia.