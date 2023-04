Makoke estalla en ‘Fiesta’ tras salir a la luz el supuesto “tonteo” con Ginés Corregüela

Ginés Corregüela se ha convertido en uno de los concursantes que más momentos está dando durante su participación en Supervivientes 2023. Si hace unas semanas le pedía matrimonio a su pareja Yaiza, quién se convirtió en concursante del programa tras la salida de Gema Aldón, ahora se ha visto envuelto en un rumor sobre un posible tonteo del concursante con Makoke.

Hace unos días, el tiktoker dejaba entrever que durante su visita al programa Fiesta se había producido un cierto tonteo junto a la colaboradora. Esta al enterarse de la noticia no se lo tomó nada bien: “No me hace ninguna gracia. Me parece absurdo”, comentaba bastante decepcionada. Además, se encargó de aclarar que ella en ningún momento había querido ligar con él, sino que estaba pretendiendo ser una persona amable.

Ginés Corregüela ha hablado de su tonteo con Makoke en Honduras 😱 #FiestaT5 https://t.co/e2DUREABs0 — Fiesta (@fiestatelecinco) April 16, 2023

“¿Me va a decir éste que yo he tonteado con él? ¿Por ser educada ya se dice que he tenido un tonteo?”, expresaba enfadada. “Me fastidia mucho que se equivoque la buena educación con un tonteo”, le decía al resto de colaboradores. A pesar de que fue Ginés quién dijo que Makoke había estado tonteando con ella, en realidad y según apuntan las imágenes, parece que todo fue al revés: “Me ha gustado Makoke a mi”, decía este tirando ficha, sin obtener una respuesta.

Emma García trató de quitarle hierro al asunto: “Nunca te había visto tan enfadada porque hayas tonteado o hayan tonteado contigo. No seas clasista, pobre Ginés”, añadía entre risas. Para terminar y con la intención de que Makoke no se fuera enfadada del programa, la presentadora de Fiesta hacía una broma sobre los dos: “Si va Makoke a Supervivientes 2023, yo digo que Ginés Corregüela se divorcia de Yaiza Martín y le pide una relación”, comentaba sin conseguir que la tertuliana se desenfadase.