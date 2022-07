Macklemore y Tones and I publican ‘Chant’, su nueva colaboración

Los artistas Macklemore y Tones and I han sorprendido a sus fans con el lanzamiento de Chant, su esperada y nueva colaboración. Una canción con la que el artista estadounidense regresa a la música por todo lo alto tras unos años de silencio musical.

Hace unas semanas, Macklemore anunciaba que volvería a la música pronto. Y unos días más tarde anunció que sería con una colaboradora de lujo. Finalmente, anunció que la artista invitada a esta nueva canción sería ni más ni menos que Tones and I.

De esta forma, se trata de una colaboración será la que abrirá el nuevo disco del cantante de Washington, el cual cerrará un periodo de sequia musical de 5 años, cuando saco su último LP que llevaba por nombre Gemini. «Hola chicos he estado trabajando en nueva música y traje a nuestra amiga. ¿Quién quiere escucharla?», escribía el artista en sus redes días antes del lanzamiento de la canción.

NEW CHAPTER… «CHANT» ft. Tones And I. FINALLLLLLY!!!!! IT BEGINS!!!! I love you guys ❤️ https://t.co/LVgaENSv0o — Macklemore (@macklemore) July 22, 2022

«Esta canción es como un renacimiento”, explica Macklemore en una entrevista con Rolling Stone desde su casa en Seattle. “Quería desafiarme a mí mismo, superar los momentos de bloqueo del escritor y capturar el espíritu de lo que es superar algo, superarlo y levantarme al día siguiente y hacerlo de nuevo”.

Chant es una canción que llega acompañada de un melódico piano además de un coro que suena protagonizado por la intérprete de temas como Dance Monkey o Eyes Don´t Lie. Una canción que como era de esperar, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

En cuanto al videoclip de Chant, comienza con el rapero saliendo de un lago brumoso y abordando directamente sus inseguridades más profundas. “Me dijeron que desaparecí”, rapea en sus primeras líneas. “Me dijeron que lo tenía/Me dijeron que me fui… No se pueden llevar mi talento/No me pueden quitar los galones”.