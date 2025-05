La llegada de La familia de la tele no está teniendo el éxito esperado en las tardes de TVE. Cada semana que pasa consigue firmar un nuevo mínimo de audiencia, perjudicando ya al rendimiento de las series La Promesa y Valle Salvaje al comienzo de la tarde, y dejando en su peor momento a Aquí la tierra, que vive sus peores momentos en sus 11 años de vida por culpa de los ex de Sálvame. Como los problemas nunca vienen solos, Lydia Lozano, una de las colaboradoras más carismáticas del programa, se ha venido abajo por el diagnóstico que ha recibido de la enfermedad que sufre.

En la tarde del jueves 29 de mayo, María Patiño no ha tenido tiempo ni de dar las ‘buenas tardes’ a los espectadores antes de que Lydia comenzase a llorar antes las cámaras. «Llevo mucho tiempo pinchándome cortisona en el hombro para que no se me duerman las manos», le ha confesado sabiendo que estaban en directo. No se trata del primer problema de salud de Lozano. Y es que, desde hace años sufre por culpa de su espalda y sus cervicales, que le han provocado tener que pasar por el quirófano en varias ocasiones, incluso a tener una silla especial en programas como Sálvame, Ni que fuéramos Shhh o incluso en Mañaner@s -cuando tenía una sección de corazón-.

Parecía que su salud iba mejorando, pero desde el mes de enero de 2025 se ha vuelto a resentir con nuevas molestias que ha ido notando en los últimos meses. Al contarlo, la periodista no ha podido aguantar las lágrimas antes de explicar el nombre de lo que tiene: Artritis reumatoide. Esto le provoca grandes dolores en las manos, algo que provoca que cosas tan sencillas como calzarse, leer un libro sea casi imposible: «Se me caen de las manos, abrir una botella para beber… ¡Es horrible!», ha contado resignada.

«Estoy de superbajón. Mis amigos me lo dicen, que se me ve muy seria en la tele y es que todo se me cae. Tengo unos dolores horrorosos, me da pudor pedir ayuda, no sé. Tengo un problema. Y por eso estoy rallada», ha admitido ante María Patiño y el resto de compañeros. Aunque no lo consigue, Charly (su marido) sigue intentando animarla en estos momentos y es su mayor apoyo.

Lydia Lozano también ha desvelado que este viernes acudirá de nuevo a la consulta del médico, momento en el que se someterá a varias pruebas para intentar saber más sobre lo que le ocurre: «Cuando me den los resultados y podrán ponerme el mejor tratamiento». Está a la espera de que pueda mejorar en los próximos meses, ya que ahora mismo no puede ni conducir «porque no me puedo poner el cinturón de seguridad».

Se trataba de una confesión en toda regla, puesto que la mayoría de sus compañeros no sabía nada de lo que le estaba pasando y lo ha guardado en secreto durante meses. Este mal momento de Lydia se une al que las bajas audiencias han provocado en Belén Esteban y Kiko Matamoros, que aseguran que han perdido la motivación por ir al programa, además de sentirse muy vigilados en TVE, donde no pueden ser igual de libres que lo eran en Telecinco y en Ten TV, donde apenas tenían filtros.

La familia de la tele está producido por La Osa, productora heredera de La fábrica de la tele (que estaba detrás de Sálvame), que sigue esperando al juicio por la Operación Deluxe, una trama de compra y venta de datos policiales de famosos. Entre los investigados en la causa se encuentran David Valldeperas, (director del programa) Gustavo González (paparazzi), Ángel Jesús Fernández Hita (el policía que facilitaba los datos policiales), María Pascual García (más conocida como María Lapiedra), Isaac Pulido, Miguel Menaut y Victoria Laseca.