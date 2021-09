‘Secret Story’ se está convirtiendo en uno de los realities que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. Recientemente uno de los grandes protagonistas fue Luca Onestini. Todo comenzó cuando Sandra Pica dio a conocer un hecho poco común que estaba teniendo lugar en el baño de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

“Voy al baño y está Cristina en la ducha, y Luca abriéndole la puerta de la ducha y estaba completamente desnuda”, aseguró la expareja de Tom Brusse a varios de sus compañeros. Lo que parece que la joven omitió es que, en realidad, el hermano de Gianmarco Onestini estaba haciendo llegar a su compañera lo que parecía un bote de espuma para el pelo.

A pesar de todo, lo cierto es que este hecho causó muchísima sensación entre los concursantes de ‘Secret Story’. Y es que por todos es sabido que Luca Onestini tiene muchísima afinidad con Cristina Porta. Todo ello mientras Emmy Russ, la participante alemana, también empieza a tener sentimientos por el italiano.

Sandra: «Voy al baño y descubro a Luca entrando en la ducha con Cristina dentro en pelotas» #SecretUH4 pic.twitter.com/1PQRkeNjTL — Secret Story España (@SecretStory_es) September 27, 2021

Sandra Pica se sinceró con sus compañeros: “Yo no sé cómo lo hago pero siempre me levanto en el mejor momento”. Se refería, cómo no, al instante en el que entró al baño y presenció, en primera persona, esa escena protagonizada por Luca Onestini y Cristina Porta. ¡No daba crédito a lo que estaba viendo!

Al final de este momento, la periodista pidió al italiano lo siguiente con cierto tono de enfado: “¡Déjame la puerta abierta, que me seque!”. Lo cierto es que Gianmarco, durante su participación en el Última Hora de ‘Secret Story’ con Lara Álvarez, dio su opinión respecto a estas imágenes.

“Han pasado solo tres semanas. Es muy temprano, no veo ningún tipo de ‘maracaná’”, reconoció el finalista de ‘Supervivientes 2021’. A pesar de todo, parece que la complicidad entre Luca Onestini y Cristina Porta va a más por momentos. ¿Tendremos a la primera pareja de esta edición de ‘Secret Story’? ¡Solo el tiempo nos sacará de dudas!