El cantante Lionel Richie (77 años) ingresado en cuidados intensivos

Lionel Richie, el mítico cantante de Hello y All Night Long, se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de San Luis (Misuri), según han informado varios medios estadounidenses. El artista, de 77 años, decidió acudir por su cuenta al hospital tras notar problemas físicos durante uno de sus últimos conciertos, en pleno tramo final de su gira veraniega por Estados Unidos. Todo ocurrió durante su actuación del pasado sábado en el anfiteatro The Muny, en la ciudad de San Luis.

Según testigos presentes en el concierto, Richie dio muestras de estar sufriendo hacia el final del espectáculo, hasta el punto de pedir a su equipo que le acercaran una silla para poder terminar sentado cantar su cancion All Night Long -tal y como se puede ver en el vídeo que tienes arriba- uno de los temas más coreados de toda su carrera junto a clásicos como Hello, Dancing on the Ceiling y Say You, Say Me. El vídeo compartido por un espectador deja claro que el artista no estaba en su mejor momento, llegando a dejar que el público corease gran parte de la canción, además de que se puede apreciar que su voz no estaba en su mejor momento.

No es la primera vez que el cantante da un susto a sus seguidores este mismo verano: en junio, durante el arranque de su gira conjunta con la banda Earth, Wind & Fire en Saint Paul (Minnesota), Richie tuvo que interrumpir el concierto por un episodio de mareos, llegando a bromear con el público sobre lo ocurrido antes de recibir asistencia médica. Su gira The Sing a Song All Night Long Tour, ya había arrancado entonces con complicaciones, y ahora vuelve a verse salpicada por este nuevo contratiempo de salud del cantante.

¿Qué problema de salud tiene Lionel Richie?

Según ha podido saber TMZ, el medio que adelantó la noticia, fuentes cercanas al entorno del cantante aseguran que Richie ingresó por precaución para someterse a pruebas médicas, y que los doctores creen que sufre un cuadro de leve deshidratación. Las mismas fuentes confían en que reciba el alta este martes, aunque por el momento el propio artista no se ha pronunciado públicamente sobre su estado de salud.

La gira continúa prevista hasta enero de 2027

Pese a este nuevo susto de salud, la agenda del cantante sigue marcando fechas hasta bien entrado el próximo año: sus conciertos están previstos hasta finales de enero de 2027, con las próximas paradas señaladas para el 26 de septiembre en San Francisco y el 30 de septiembre en Chicago, por lo que sus fans estarán pendientes de su evolución para saber si podrán celebrarse esos conciertos. Después llegará su esperada residencia en Las Vegas, donde tiene programados seis conciertos entre los meses de octubre y noviembre.

Una carrera que también incluye su etapa como jurado televisivo

Más allá de su faceta musical, Lionel Richie es también un rostro muy conocido en la televisión estadounidense gracias a su papel como jurado en American Idol, el concurso de talentos que en España podría equivaler a una versión de formatos como Got Talent o Tú sí que vales, y donde comparte mesa de jurado con Katy Perry y Carrie Underwood.

Recordamos que antes de su exitosa carrera en solitario, Richie formó parte del grupo The Commodores, logrando popularizar himnos de la música como Easy o Three Times a Lady, antes de convertirse en una de las grandes voces de la música.