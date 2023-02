Lewis Capaldi calienta motores ante el inminente comienzo de su gira europea

Lewis Capaldi está a punto de comenzar la segunda etapa de su gira. A principios de este año, el artista británico comenzó el Broken By Desire To Be Heavenly Sent Tour en Reino Unido e Irlanda. Ahora, y cada vez queda menos para que lleve su música por escenarios de todo el mundo.

A partir del próximo 13 de febrero Lewis Capaldi comenzará su gira por Europa, con Varsovia como primera paradas y recorrerá distintos países hasta mediados de marzo, cuando dará el salto al otro lado del charco con conciertos entre Estados Unidos y Canadá.

El artista británico ha compartido sus ganas de comenzar esta nueva etapa de la gira a través de unos mensajes en su cuenta de Instagram: “Loco por ir a Europa a tocar en estadios. ¡La gira empieza la semana que viene y no puedo esperar para veros a todos en los shows más grandes jamás vistos!”, escribió.

BROKEN BY DESIRE TO BE HEAVENLY SENT 🥀

~ my brand new album : may 19th 2023 ~

pre-order right now for pre-sale access to the 2023 WORLD TOUR!! finally coming to see you all again!! 🌍 x

pre-order 👉 https://t.co/p67jgEQNbo pic.twitter.com/kKlzC3cGrJ

— Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) October 18, 2022