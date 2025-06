Morante de la Puebla abre la Puerta Grande dejando una épica Corrida de la Beneficencia

San Isidro decía adiós a una edición más poniendo el broche de oro con la tradicional Corrida de la Beneficencia. Es sin duda una de más fechas más esperadas en el calendario por los aficionados. Este año con un cartel de relumbrón formado por Morante de la Puebla, Borja Jimenez y Fernando Adrián, que lidiaron toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq. De nuevo se colgó el cartel de «No hay billetes».

Morante dejó dos faenas impecables cortándole una oreja a cada uno atravesando la Puerta Grande, siendo la primera como matador. Fernando Adrián cuajó una gran faena al Segundo de la tarde al que le cortó una oreja. Borja Jimenez no tuvo opciones y se fue de vacío.

Abrió la tarde Morante de la Puebla con un ramillete de verónicas exquisitas. Siguió por un quite por chicuelinas rematadas por una media y una larga. Se empleó en el caballo y dejó un gran quite por gaoneras Fernando Adrián.

Brindó al toro a la Infanta Elena y empezó la faena por ayudados por algo rematando con un gran pase de pecho. Con el público muy metido en la faena de principio a fin. Socio por la diestra dejando series muy ligadas con mucha torería. Dejó una gran faena muy cuidada de principio a fin con series impecables. Remató con una gran estocada y recibió una oreja tras una fuerte petición. Una gran faena que permanecerá en la retina de los aficionados mucho tiempo.

Gran recibo a la verónica de Fernando Adrián al segundo. El toro se empleó en el caballo y dejó un gran quite por chicuelinas Borja Jiménez. Brindó la faena a la Infanta Elena y empezó la faena por muletazos con una rodilla anclada en la tierra. Con la mano muy baja continuó la siguiente serie. Cuidando siempre la estética y la ligazón marcó las series posteriores. Siguió por la diestra con grandes cambios por la espalda que calaron en los tendidos. Remató su actuación por bernadinas. Finalizó con una gran estocada y recibió una oreja.

Borja Jimenez saludó al tercero de la tarde por medias verónicas ajustado a tablas. Se empleó en el tercio de varas. Brindó su faena a la Infanta Elena y empezó probando al animal por ambos pitones. El animal no se lo puso fácil ya que a medida que avanzaba la faena iba a menos y perdía las manos en las primeras series, algo que limitó el comienzo de faena. Se esforzó hasta el final pero fue inviable. Se le atascó la espada y fue silenciado.

Morante de la Puebla ante el cuarto dejó una gran faena. Lo recibió por medias verónicas muy ajustadas a tablas. Se empleó en el caballo y no en banderillas. Empezó la faena por doblones, metiéndose al público de lleno en la faena. Siguió por grandes series por ambos pitones aprovechando la gran embestida del animal. Sobre la diestra dejó grandes momentos, pero al natural fue sublime. Dejó cuatro naturales extraordinarios convirtiendo la plaza en un auténtico manicomio, toda en pie. Remató con otra gran serie al natural. Puso punto final a su gran obra con una estocada un tanto desprendida. Tras una fuerte petición recibió una oreja, asegurándose atravesar la Puerta Grande. Dejó una faena para la historia.

Anclado de rodillas ajustado a tablas recibió por faroles Fernando Adrián al quinto llevándolo hasta los medios para dejar un gran quite por chicuelinas. Se empleó en el caballo y no en banderillas. Arrodillado empezó la faena por ósea cambiados por la espalda. Se levantó y siguió con una buena serie por la derecha. Muy dispuesto de principio a fin cuidando mucho la ligazón de la faena, pero lamentablemente poco a poco el animal fue a menos. Opacó todo su esfuerzo tras no acertar con la espada. Fue silenciado.

Cerró la tarde a Borja Jiménez ante el sexto, que apenas le dio opciones con el capote. Gran tercio de varas de Tito Sandoval, que recibió una ovación de los tendidos. El animal no se lo puso nada fácil al sevillano para desarrollar la faena debido a su escasa raza. Lo intentó por ambos pitones, pero fue imposible desarrollar la faena. Se atascó mucho con la espada. Tras infinidad de pinchazos consiguió poner punto final.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. Madrid. Tradicional Corrida de la Beneficencia 2025. Lleno de «No hay billetes». Toros de Juan Pedro Domecq.

Morante de la Puebla: oreja y oreja.

Fernando Adrián: oreja y silencio.

Borja Jimenez: silencio y silencio.