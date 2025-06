Morante Jr. lleva a su padre a hombros, desde Las Ventas hasta el Wellington, tras su gesta en Madrid

Morante de la Puebla ha hecho historia en Madrid. Poniendo el broche final a las fiestas de San Isidro de la capital, el diestro ha logrado por primera vez en su carrera abrir la Puerta Grande de Las Ventas durante la corrida de Beneficiencia, celebrada el pasado fin de semana. En ella, el mencionado cortó dos orejas en dos faenas a las que los toros de Juan Pedro Domecq le proclamaron como el nuevo rey del toreo actual. Un triunfo magistral que hizo que miles de aficionados saltaran al ruedo para llevar a hombros al maestro desde Las Ventas hasta el hotel Wellington, (un recorrido de 2,2 kilómetros). Entre ellos su hijo, Morante Jr., quien se ha mostrado muy orgulloso de su padre.

«08/06/2025. Gracias por cumplir otros de mis sueños papá. Te quiero», escribía el joven su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido tres especiales fotografías. En la primera de todas, aparece entre la multitud sujetando a su padre y mirándole con un gran orgullo. En la siguiente, ha compartido con sus seguidores una escena de su infancia posando junto al diestro en la puerta de la Plaza de Toros de Las Ventas. Y, por último, una estampa en blanco y negro abrazándose con su padre mientras este luce el traje de luces.

Morante de la Puebla y su hijo en la Plaza de Toros de Las Ventas. (Foto: Gtres)

Por otro lado, antes de cortar las calles para llevar a hombros a su padre en una masiva celebración, Morante Jr. también pronunció unas emotivas declaraciones en la Plaza de las Ventas que tampoco pasaron desapercibidas. «Teníamos muchas ganas de que llegara este momento», comenzaba a decir. Sobre si alguna vez se había planteado seguir los pasos de su padre en el mundo del toro, el joven ha sido claro: «Desde chico siempre lo he pensado. Pero luego vino la comunión, me fui dando cuenta de la realidad y no era lo mío», explicaba. Cabe destacar que en un vídeo que difundió la Real Federación Española de Fútbol hace unos meses, Morante Jr. también explicó que decidió no ser torero cuando vio a su padre recuperándose de una complicada cornada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Plaza de Toros Las Ventas (@plazalasventas)

¿Quién es el hijo de Morante de la Puebla?

Su nombre es Juan Antonio Morante Antúnez y nació fruto del matrimonio de Morante de la Puebla y Cynthia Antúnez, quienes a día de hoy están separados. A punto de cumplir 18 años, se ha consolidado como toda una promesa del fútbol español. En 2024 firmó su primer contrato profesional con el Real Betis Balompié y hace tan sólo unas semanas ha renovado de nuevo por el club. «Feliz y agradecido de seguir vinculado a este club. Dar gracias a todas las personas que han hecho esto posible. A seguir trabajando y pensando en lo que viene», escribía en su perfil de Instagram.

Al mismo tiempo que este domingo el joven no ha dudado en juntarse con los fans de su padre y celebrar su victoria, también es habitual ver al diestro, entre los aficionados del Betis, viviendo en primera persona cada jugada de su hijo. Algo que demuestra la estrecha relación que mantienen padre e hijo. En cuanto a su vida personal, son escasos los datos que se conocen. No obstante, se sabe que tiene dos hermanas por parte de su padre, nacidas de la relación que mantiene el torero con Elisabeth Garrido.