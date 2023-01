Lewis Capaldi para un concierto después de que varias personas del público comenzaran a pelearse

Lewis Capaldi tuvo que detener a la mitad de su espectáculo en el O2 Arena de Londres el pasado miércoles por la noche después de que estallase una pelea entre varios asistentes al concierto. El artista se encontraba en mitad del show, cuando de repente se vio obligado a dejar de cantar.

Según los testigos allí presentes, el cantante escocés se encontraba en mitad de la interpretación de su exitoso single publicado en el año 2019 Hold Me While You Wait, cuando de repente dos asistentes del concierto que se encontraban en la pista comenzaron a pelearse.

“Están peleando entre la multitud allí. Erm, vamos a tener que sacarlos. No podemos estar peleando”, dijo el artista escocés, según citaron varios de los asistentes al medio NME , después de hacer indicaciones a la banda para que cortase la música.

Fight at Lewis Capaldi concert why was they even fighting can’t imagine but I’ll would have been yelling fight fight fight! Bc I love drama always a blast @LewisCapaldi pic.twitter.com/OPHdjBrHxV — hellolovers93 ❤️ (@hellolovers93) January 19, 2023

«Qué canción tan rara para pelearse. Extraño, extraño”, exclamó Lewis Capaldi una vez que los asistentes que se estaban peleando fueron invitados a abandonar el recinto por parte del equipo de seguridad del concierto. En ese momento, el artista volvió a comenzar la canción.

Una vez finalizado el concierto, en las redes sociales no tardaron en volverse virales vídeos sobre el momento de la pelea, en los que primero se puede ver al artista bastante confundido por lo que estaba ocurriendo, y acto seguido supo mantener la calma hasta que la seguridad del recinto se llevó fuera a los que habían protagonizado la pelea.

Al margen de la extraña pelea que hubo en su último concierto, algo que se quedará como una anécdota de esta gira, Lewis Capaldi está viviendo un momento profesional muy dulce. El artista se encuentra en plena gira, con la que vendrá a España en el mes de marzo, fechas que sus fans ya tienen anotadas en el calendario.