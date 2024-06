Laura Madrueño, entre lágrimas al despedirse de ‘Supervivientes’: «Nos veremos, aunque no será pronto»

Ha sido una edición de pura adrenalina y emociones de todo tipo. Pero, como toda buena historia que se precie, tiene que tener su gran final. El próximo martes 18 de junio Supervivientes 2024 concluirá de forma definitiva. Por ello, Laura Madrueño ha protagonizado uno de los momentos más tradicionales de la historia del concurso: la despedida desde la Palapa.

En tan solo 48 horas los cuatro finalistas vivirán la ansiada final del reality. El desenlace de una aventura cuyo capítulo ya está a punto de concluir. Por ello, los participantes se han despedido de la isla para regresar, tras más de 100 días de concurso, a España.

El pasado domingo 16 de junio los espectadores tuvieron la oportunidad de descubrir el nombre del último expulsado y, por lo tanto, el que se ha quedado a las puertas de ser finalista. De esta manera, Gorka Ibarguren se despedía de su aventura por los Cayos Cochinos. Una situación que ha dejado a Marieta, Arkano, Pedro García Aguado y Rubén Torres como los finalistas de la edición.

Así pues, y con los nombres claros, Laura Madrueño procedió a apagar la Palapa. «102 días han pasado desde que encendiésemos por primera vez esta Palapa. Bajo la atenta mirada de Poseidón, este gran templo de piedra, fuego y agua prendía sus antorchas para recibir a veinte nuevos valientes que se atrevían a formar parte de Supervivientes», comenzaba diciendo.

«Quince semanas de aventuras en las que el hambre, el cansancio, el agotamiento y la desidia se convertían en sus enemigos. Y se hacían presa de ellos. Sin imaginarse que iban a tener fuertes contrincantes. La valentía, la superación, el coraje y la lucha les hacían sobreponerse, a pesar de todo, logrando convertirse en verdaderos ejemplos de la palabra sobrevivir. Esta noche apagamos la Palapa para ellos. Una Palapa que se apaga después de haber hecho historia», agregó.

Posteriormente, la voz de Madrueño se entrecortaba, a consecuencia de las lágrimas, al hablar de todos sus compañeros. «Gracias por acompañarnos. Gracias por vivir esta aventura de principio a fin. Gracias por dejaros la piel y por hacer posible la magia de Supervivientes, y por haberme cuidado todos estos meses. Y ahora sí, equipo, apagamos las antorchas», señaló Laura Madrueño.

La mítica Palapa se apagó por completo, dejando una imagen muy emotiva para todos aquellos que han seguido el reality desde el minuto uno. Tras ello, Laura Madrueño abandonaba el lugar, pero fuera le esperaban muchos de los miembros del equipo que han trabajado con ella durante estos últimos tres meses.

Completamente emocionada, la comunicadora quiso dedicarle unas palabras a sus compañeros. «Ellos son los verdaderos protagonistas. Gracias a todo por haber estado conmigo. Gracias a todos los que hacéis posible este programa», dijo con la voz rota.

Los concursantes finalistas vuelven a España

Sandra Barneda, que se encontraba dirigiendo la gala desde el plató, quiso agradecerle a su compañera el gran trabajo realizado. «Muchas emociones porque han sido más de 200 horas y tantas cosas que se quedan ahí (…) Ha sido un placer haber formado parte de esta edición. Me habéis dado momentos maravillosos. Gracias», manifestaba.

«Muchas historias de nuestros supervivientes y de las 200 personas que hacen posible este programa (…) Gracias Sandra. No me puedo creer que se haya pasado tan rápido. Nos veremos, aunque no será muy pronto», le respondió Laura Madrueño, agradecida.

Esta respuesta la presentadora desde Honduras no se moverá de allí todavía, ya que el próximo jueves 20 de junio se estrenará Supervivientes All Stars, donde ella seguirá trabajando. Esta edición, que reúne a grandes nombres del reality de las últimas ediciones, ya ha confirmado a todos sus concursantes.