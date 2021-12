Andreu Buenafuente presentó ayer su último programa en ‘Late Motiv’. Sin duda será una fecha para recordar, pues el cómico se despide de la televisión. El show fue muy especial y contó con numerosas apariciones, entre ellas la intervención del presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez apareció en la pantalla del plató de ‘Late Motiv’ y explicó: «Soy el de verdad, ¿eh? No Raúl Pérez», aclaró. «Siento interrumpirte, pero como es tu último programa aprovecho porque cuenta como agenda de trabajo, como eres Premio Nacional de Televisión… Cuenta como asunto de Estado», bromeó el presidente.

El último programa de Late Motiv, asunto de Estado.

El espacio de Movistar+ ha terminado su emisión con más de 900 programas y por todo lo alto con invitados en plató de Joan Manuel Serrat como apoteosis. Sin embargo, el momento más emocionante fue la aparición de la hija de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, Joana, haciendo de la ‘niña de la niña de Shrek’.

«Esto no lo vi venir», decía el cómico visiblemente emocionado mientras el público no paraba de aplaudir. «La mamá está confinada y es el último programa, y esto no va a terminar así, así que vengo a sustituir a mamá», explicó la pequeña.

Buenafuente tiene aún mucho futuro. Joana Buenafuente al menos. Sí, esto ya es historia de la televisión.

Tras este encuentro, apareció Silvia Abril en videoconferencia, y bromearon sobre la idea de llevar a la pequeña al programa. «¿En qué momento creíste que era bueno perder la custodia de nuestra hija?», comentaba el presentador.

Finalmente, el programa se despidió con la última actuación de la banda interpretando la canción ‘Lonely Boy’, de The Black Keys, y Andreu Buenafuente dejando su chaqueta y una nariz de payaso en un perchero.