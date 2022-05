La artista estadounidense Lady Gaga presentó este lunes 3 de mayo su nuevo single, una canción titulada ‘Hold my hand’, compuesta para la película ‘Top Gun: Maverick’. Una canción muy esperada por sus fans, que en apenas unas horas ha comenzado a escalar puestos en las listas de éxitos de las plataformas digitales.

‘Hold my hand’, es una canción que formará parte de la banda sonora de la secuela de ‘Top Gun’, que llegará a los cines el próximo viernes 27 de mayo. Una nueva película de la saga, en la que la estrella de Hollywood Tom Cruise volverá a dar vida a Pete Mitchell.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Lady Gaga explicó que se trata de una canción en la que lleva años trabajando. “Cuando escribí esta canción para Top Gun: Maverick, no me di cuenta de las múltiples capas que abarcaba el corazón de la película, mi propia psique y la naturaleza del mundo en el que vivimos. Llevo años trabajando en ella, perfeccionándola, intentando hacerla nuestra”.

Written by me and BloodPop, produced by me and BloodPop, with additional production from Benjamin Rice. https://t.co/6W12QOJ1ax pic.twitter.com/g9DLZy4Hzb

