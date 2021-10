El pasado martes, El reportero Mahmoud Ragheb, de la web de noticias Youm7 se encontraba realizando un directo desde su móvil para su medio de comunicación, cuando de repente vivió una situación surrealista. Un ladrón se dispuso a robarle el móvil, ser consciente de que miles de personas iban a ver su rostro.

Mahmoud Ragheb, estaba transmitiendo en directo, mostrando las secuelas de un terremoto que había tenido lugar en El Cairo. En ese momento, un hombre pasó junto a él subido en moto y de un tirón le arrebató el teléfono de las manos.

Lo que el ladrón no sabía, es que ese momento el móvil seguía retransmitiendo en directo, por lo tanto, estaba ante 20.000 personas y al ponerse el móvil entre las piernas para conducir la moto, acababa de enseñar su cara a todas esas personas.

Thief broadcasts his face to thousands after snatching journalist’s phone during live report https://t.co/2w0nK4spo6

— Guardian news (@guardiannews) October 21, 2021