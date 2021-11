Kiko Matamoros se ha sincerado sobre la razón por la que no acudió a ‘Sábado Deluxe’ el pasado fin de semana. Fueron muchos los espectadores que se sorprendieron al no verle en el plató durante la entrevista de Pepe Navarro, y ahora, el colaborador ha desvelado el motivo de su ausencia.

Pepe Navarro acudió a ‘Sábado Deluxe’ para conceder su primera entrevista desde hace años y ajustar cuentas con su ex pareja y madre de Alejandro Reyes, Ivonne Reyes. Una entrevista conducida por Jorge Javier Vázquez, en la que al presentador no le tembló el pulso al censurar a la periodista Paloma García Pelayo, por una pregunta incómoda al invitado.

La entrevista no contó con la presencia de Kiko Matamoros, quien suele ser un habitual en todos los programas de ‘Sábado Deluxe’. Una decisión que no fue propia, tal y como ha desvelado el colaborador en ‘Viva la vida’.

Las pruebas que aporta Pepe Navarro para demostrar que Ivonne Reyes miente 💥 #pepenavarrodeluxe https://t.co/DTrK99gsnk — Telecinco (@telecincoes) November 28, 2021

El colaborador ha desvelado que le llamaron tan solo unos minutos antes de la entrevista de Pepe Navarro, para comunicarle que no iba a poder participar en ella. Una decisión cuyo motivo no tardó en conocer.

Al parecer, Kiko Matamoros fue vetado por el entrevistado. Sin embargo, en ‘Viva la vida’ aseguró que respeta su decisión. «Puede ser una decisión de última hora… Yo coincidí con Pepe al final de la entrevista y me saludó correctamente. Pero me consta que estaba citado. En cualquier caso, es su derecho y yo lo respeto».

«He tenido una trayectoria de confrontación con su verdad y he defendido la verdad judicial y la que dice la Audiencia. Si hay alguien responsable no es Alejandro ni Ivonne, es Pepe Navarro. No hay jueces malos, hay una ley que se tiene que aplicar y el juez bueno es el que la aplica», ha sentenciado el colaborador.