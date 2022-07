Kiko Hernández se mostró muy crítico con Víctor Sandoval este jueves, después de que el colaborador llevase varios días desaparecido tras haberse enfadado con el programa, llegando a quejarse públicamente de que no le llaman para colaborar en Sálvame.

El colaborador llevaba unos días desaparecido y finalmente, este jueves un reportero del programa consiguió hablar con él. No obstante, antes de la conexión con Víctor Sandoval, Kiko Hernández dio su opinión sobre el comportamiento de su compañero.

En palabras del propio colaborador, Víctor Sandoval «no está bien» y está teniendo comportamientos muy «tóxicos» con respecto a sus compañeros de Sálvame. Unas palabras con las que la mayoría de sus compañeros se mostraron de acuerdo.

Kiko Hernández desvela el secreto más íntimo de Víctor Sandoval #yoveosálvame https://t.co/0LizfzZvL5 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 30, 2022

Por otro lado, Kiko contó una información muy delicada de su compañero, asegurando que desde hace tiempo «me está preocupando mucho». Acto seguido, el colaborador de Sálvame desveló un dato sorprendente sobre la rutina de su Víctor Sandoval: «Tiene un cuaderno donde apunta todos los días la gente que viene al programa», explicó ante el asombro de sus compañeros.

«Por ejemplo, Rafa Mora ha venido dos días… Con eso se envenena y va contando por ahí que todos le odian», ha explicado el colaborador. Además, Kiko añadió que: «Luego hace un reencuentro mensual y anual de las colaboraciones y el cálculo aproximado de lo que hemos podido ganar cada uno».

Tras esto, Víctor Sandoval entró en directo en el programa, y a pesar de que en un principio recibió el apoyo de sus compañeros, protagonizó un rifirrafe con Adela que no gustó nada a los colaboradores: “Adela, llevo en esto mucho más tiempo que tú y nunca jamás he tenido móvil cuando empezaba y me localizaban. (…) Me acabas de dar otra host** donde tengo la cara dolorida y eso no se puede hacer”, fueron las desafortunadas palabras que el colaborador dedicó a la presentadora.