Kiko Hernández advierte a Belén Rodríguez: “Si te estás rearmando, yo tengo misiles nucleares»

Después demás de una semana encerrada en su casa, Belén Rodríguez ha reaparecido tras su polémica con Kiko Hernández. La colaboradora acudió a una fiesta celebrada en Madrid, sin embargo, los problemas con quien fuera su gran amigo están lejos de solucionarse.

Kiko Hernández acusa a Belén Rodríguez de haberle traicionado al haber desvelado el préstamo que le hizo. El colaborador de Sálvame no quiere volver a verla, ha borrado su número de teléfono e incluso la acusa de haberle manipulado.

“No la quiero ver ni en pintura nunca jamás en mi vida. Me arrepiento de haberla metido en mi casa y de que conozca a mis hijas”, decía el colaborador de Sálvame, asegurando que se arrepentía de haberla hecho tan partícipe de su vida.

Kiko Hernández, a Belén Rodríguez: “Si te estás rearmando, yo tengo misiles nucleares» #YoVeoSálvame https://t.co/5Xpd76LgdJ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 24, 2022

Kiko expresó que se ha dado cuenta de muchas cosas y a medida de que van pasando los días esta sensación aumenta: «Me he dado cuenta de muchas cosas, era la relación más tóxica que he tenido en mi vida, sobre mí mando yo y no sé si psicológicamente o qué, me mandaba ella”.

Por otro lado, el colaborador asegura que se ha sentido “manipulado” por Belén Rodríguez en el ámbito profesional, hasta el punto de que habría estallado contra gente del programa porque así se lo habría dicho la colaboradora.

Kiko Hernández lanzaba un consejo a Belén, mirando a cámara le pedía que se plantee que no todo el mundo puede ir en su contra: “A lo mejor tú no haces las cosas bien”. Además, le aconsejaba que ordene su vida y que haga «las cosas con sentido».

Tras conocer que al parecer Belén habría dejado su puesto en Sábado Deluxe, Kiko le lanzaba la siguiente pregunta: “¿Qué vas a estar ya, toda la vida sin trabajar?”. Además, también le lanzaba una advertencia: “Si te estás rearmando, yo tengo misiles nucleares, atómicos y devastadores”.