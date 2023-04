Kesha pone fecha de lanzamiento a su nuevo álbum de estudio

Kesha ha regresado. La artista de 36 años ha vuelto más fuerte que nunca y, en esta ocasión, lo hace de la mano de una nueva era musical. Una nueva etapa en su carrera que llegará el próximo mes de mayo de la mano de su nuevo proyecto discográfico, el cual ha sido presentado bajo el título de Gag Order.

Con este nuevo lanzamiento, la californiana dejará atrás su era High Road, álbum que lanzó el pasado 2020. Un estreno muy ansiado por sus seguidores y con el que pondrá final a su sequía musical el próximo 19 de mayo. Eso sí, para ir haciendo la espera un poco más amena, y a la vez más tentadora, la artista publicará dos adelantos del tracklist el mismo día.

GAG ORDER. THE ALBUM. MAY 19.

EAT THE ACID. FINE LINE. APRIL 28. pic.twitter.com/XTyGaXRY2R — kesha (@KeshaRose) April 25, 2023

Eat the acid y Fine Line han sido las canciones escogidas como carta de presentación para este disco. Dos sencillos que verán la luz este viernes 28 de abril en todas las plataformas de streaming a nivel global. Ante esta noticia, el furor en redes sociales no ha podido ser mayor, y no es para menos.

Respecto al álbum, se ha comunicado que cuenta con la producción de Rick Rubin y que la propia Kesha lo ha etiquetado como «post-pop». Un nuevo trabajo donde se podrá presenciar una vulnerabilidad lírica muy diferente a lo mostrado por la cantante hasta ahora en sus canciones.

«Una colección con mucho cuerpo que fluye como un viaje consciente a través de las oscuras profundidades psicodélicas de la psique humana, seguido de disfrutar de la luz purificadora cuando llegando finalmente a la superficie», explican a través de la nota de prensa. Sea como sea, lo que está claro es que Kesha ha vuelto con un solo objetivo: arrasar.