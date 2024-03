Kate Beckinsale, hospitalizada de urgencia: las imágenes que han preocupado a los fans de la actriz

El pasado domingo 10 de marzo todo Reino Unido celebraba el día de la madre en el país. Una fecha muy señalada por la que numerosas celebridades quisieron rendir tributo a sus matriarcas y dedicarles bonitas palabras en redes sociales. Un pequeño homenaje al que no dudó en unirse la actriz Kate Beckinsale.

Tal y como sus millones de seguidores en Instagram pudieron observar, la artista le dedicó bonitas palabras a su madre, Judy Loe. Pero, esto no fue lo que causó un auténtico revuelto en el mundo cibernético. Pues, fueron muchos los que se percataron de que la actriz se encontraba en una cama de hospital.

La actriz conocida por sus papeles en películas como Underworld, Van Helsing o Pearl Harbor, compartió un carrusel de imágenes y un hermoso mensaje a su madre. Fue así como se pudo observar una instantánea de sus ojos vidriosos mientras se encontraba en dicho lugar. Pero, a pesar de ello, no quiso realizar ningún tipo de mención sobre el motivo que la había llevado hasta urgencias.

«Feliz cumpleaños y feliz Día de la Madre en el Reino Unido también en esta última semana para mi increíble madre», comenzó escribiendo. «Muchas gracias a aquellas personas que nos aman y nos apoyan cuando todo es una mierda y tratan de asegurarse de que haya algunas partes de la vida que no lo sean», agregó.

«Y por cuidar a nuestros perros cuando no podemos y obligarnos a recordar momentos felices cuando no somos capaces. Y que aparecen cuando estemos enfermos y se sientan con nosotros. Y nos envían globos y cumplen su cometido y nos sacan de cualquier pozo con amor», ha continuado. Una declaración de amor a su madre de 77 años que no concluyó ahí.

«Es muy inspirador y hermoso. Feliz todo, mamá. Tu lucha por la felicidad a pesar de también haber vivido las lágrimas es el aprendizaje de ver a una guerrera de cerca. Te quiero», concluye. Pero, aunque la mayoría de las imágenes muestran a la madre de la actriz feliz o con una tarta de cumpleaños, lo cierto es que todas las miradas se han centrado en otras instantáneas.

Pues, para ser más precisos, a nadie ha pasado desapercibido el hecho de que Kate Beckinsale aparece vestida con una bata azul de hospital y un lazo recogiéndole el pelo. Todo ello mientras luce un rostro triste y entre lágrimas.

Al parecer, el medio de comunicación Daily Mail se ha puesto en contacto con los representantes de la actriz debido a dichas imágenes. Pero, desafortunadamente, no han recibido respuesta. «Sus amigos están muy preocupados porque ha estado sometida a una tensión muy grande durante meses y apenas ha dormido ni comido», han revelado algunas fuentes.

«Kate da la sensación de ser muy fuerte, pero es que esto ha sido increíblemente difícil para ella porque, como ya perdió a su padre tan joven, esto nuevo le está afectando en los más profundo. Sus amigos están preocupados por su salud», concluye otra fuente cercana.