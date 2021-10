Karol Sevilla se ha convertido en una de las artistas mexicanas del momento. Tras convertirse en la protagonista de ‘Soy Luna’, la telenovela juvenil de Disney Channel, la joven alcanzó una fama a nivel mundial, que también ha tenido sus consecuencias.

El hecho de ser una estrella mundial ha hecho que Karol Sevilla sienta tal presión, que esto le ha derivado en una enfermedad del corazón, tal y como ella misma compartió con sus fans hace tan solo unos días. Una enfermedad que tiene que ver con el estrés que padece, y tras la cual, ha decidido priorizar su salud ante todo.

Todo comenzó el pasado mes de julio, cuando la artista fue ingresada después de haber sufrido un desmayo. En un principio, se creyó que se debía a la amigdalitis que sufría, sin embargo, fue sorprendida con el diagnostico que se le hizo posteriormente.

“Me dijeron que tengo arritmia sinusal, que tiene que ver con mi corazón, porque a veces se acelera demasiado y es lo que me provoca los desmayos y a veces mi corazón va muy lento y no bombea lo que normalmente debería”, reveló la artista recientemente.

Con el objetivo de visibilizar la importancia de la salud mental, y la importancia de cuidarse a uno mismo, Karol Sevilla ha revelado el origen de esta arritmia. “Tenían que ver con el estrés, porque no me alimentaba en mis horarios además de que no me alimentaba bien”, reveló.

Desde entonces, la artista se ha propuesto cuidarse mucho más y a tomarse la vida con más calma. “Acudí con un entrenador, empecé a comer mejor, también comencé a darme mis tiempos, a relajarme más y a tratar de evitar el estrés y aprendí a que es el momento de entender de que si mi cuerpo me da una señal tengo que hacerle caso y como no lo hice, tuve una consecuencia”.