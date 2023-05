Karol G se sincera sobre cómo fue trabajar junto a Shakira en ‘TQG’

Karol G y Shakira comenzaron el 2023 haciendo historia. Las artistas colombianas unían por primera vez sus voces en TQG, una colaboración con un poderoso mensaje feminista, cuyo éxito supero todas las expectativas, alcanzando el número uno global al instante.

El videoclip también ha hecho historia Youtube, con más de 535 millones de reproducciones en tan solo cuatro meses. Un videoclip para el cual, Karol G se desplazó hasta Barcelona, para hacer realidad uno de sus mayores sueños: tener una canción una de sus mayores referentes en la música.

«Cuando estábamos grabando el vídeo, y ella estaba filmando sus escenas, yo estaba sentada, mirando, y mi vida pasó ante mis ojos. Estaba pensando en las Copas del Mundo en las que actuó; vi Los Magos de Waverly Place, y ella estaba en un episodio. No podía creerlo», explica la artista en su reciente entrevista con edición estadounidense de la revista Elle.

Karol G explica que fue ella la que se animó a llamar a Shakira para proponerle grabar esta canción juntas, pues pensó que era perfecta para la de Barranquilla por el momento personal que estaba viviendo. «Me parecía una locura, es una de mis ídolas, una persona que yo he admirado durante tantos años de la carrera tan legendaria que ha tenido».

«Cuando la llamé ella enloqueció con la canción, le encantó TQG. Me contó acerca de la canción que tenía con Bizarrap y fue muy loco para mi porque cuando me la mostró enloquecí. Con toda la temática, con las letras, con todo. De cierta manera también le toqué el tema de bueno ‘vienes con Te Felicito, vienes con Monotonía, vienes con la canción con Bizarrap y entonces ahora viene TQG…», explica Karol G en su encuentro con Elle.

No obstante, el lanzamiento de TQG se retrasó, debido a que Shakira quería lanzar antes la session con Bizarrap. «Ella me dijo ‘Karol sé que tú quieres sacar tu álbum. Yo también iba a sacar mi álbum el año pasado’. Ella me pidió que el proceso fuera así: Te Felicito, Monotonía, lo de Bizarrap y luego cerrar el círculo así, con TQG», de esta forma, por sororidad, Karol G no solo retrasó el lanzamiento de su colaboración, sino también de su disco.

