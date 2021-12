Karol G y Anuel AA fueron durante tres años una de las parejas más influyentes del panorama musical internacional. El romance de ambos artistas comenzó en el año 2018, sin embargo, este 2021 ambos decidieron poner fin a su noviazgo.

Los rumores sobre los motivos de la ruptura comenzaron incluso antes de que ellos mismos anunciasen el fin de su relación. Sin embargo, a pesar de que tanto Karol G como Anuel AA se han dejado ver en público en sus horas más bajas e incluso se han dedicado canciones de desamor, el cariño entre ellos sigue intacto.

El pasado 28 de noviembre, la artista colombiana hacia una parada en Puerto Rico para realizar un concierto en el Coliseo, siendo uno de sus shows más esperados del Bichota Tour por Estados Unidos. Un concierto que tuvo sorpresa, pues Anuel AA apareció sobre el escenario.

Anuel AA surprised Karol G at her concert in Puerto Rico last night. https://t.co/4oVmey4QdW

— Pop Crave (@PopCrave) November 29, 2021