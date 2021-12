‘Rock in Rio 2022’ será celebrado en Río de Janeiro en su particular edición brasileña de este famoso festival de música que acogerá conciertos durante los dos primeros fines de semana de septiembre. Será el año de vuelta de los mayores festivales internacionales después de no haber podido celebrarse los dos últimos años. Artistas como Justin Bieber, Dua Lipa, Avril Lavigne o Camilo Cabello ya están oficialmente confirmados. A su vez, la edición que tiene lugar en Lisboa también ha sido confirmada con el cartel que tuvo suspenderse anteriormente: Jason Derulo, Anitta, Post Malone, Duran Duran, Foo Fighters, The National, Liam Gallagher, A-ha, Bush y Xutos & Pontapés.

La página oficial de ‘Rock in Rio Brasil’ colgaba en las redes sus confirmaciones y anunciaban el regreso con frases como «en el 2022, el mundo será nuestro otra vez». El evento está preparado para realizarse los fines de semana del 2 al 4 de septiembre y del 8 al 11 también de dicho mes. Las entradas compradas para las ediciones anteriores suspendidas siguen siendo válidas para ambos, ya que se convalidan automáticamente. La ciudad brasileña aloja a la edición original y consigue juntar a los mejores artistas internacionales del rock, pop y hip-hop.

Los artistas confirmados no dejan de sumarse y ya aparece el nombre en el cartel de Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns N’ Roses, Green Day, Coldplay, Dua Lipa, Dream Theater, Megadeth, Sepultura y Orquestra Sinfónica Brasileira, Marshmello, Jason Derulo, Alok, Demi Lovato, Maneskin, Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove, Duba Beat, Fall Out Boy, Billy Idol, Capital Inicial, Avril Lavigne, Camila Cabello, Bastille e Ivete Sangalo.

La banda británica Iron Maiden se subirá de nuevo tras haber estado ya en la última edición, donde su nombre aparecía junto al de artistas como Drake, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi, P!nk. Todavía quedan artistas por confirmar e irán completándose a medida que pasa el tiempo y se acerca la fecha. «Vamos a preservar vidas», fueron sus declaraciones en el momento de tener que suspender el festival por la pandemia, pero ahora ya están confirmadas las fechas tanto en Brasil como en Portugal. Es más, las entradas del primer día ya están agotadas. ¡Corre si no quieres quedarte sin ellas!