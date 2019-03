‘Juego de Tronos’: Joe Jonas enfurece al descubrir el final de la serie por Sophie Turner

Sophie Turner desvela el final de 'Juego de Tronos' a Joe Jonas.

Los spoilers son odiados por todos los que los sufren. Sin embargo, los que hacen spoilers lo disfrutan muchísimo. Ejemplo muy ilustrativo es el de Sophie Turner, actriz que da vida a Sansa Stark en la exitosísima serie ‘Juego de Tronos’, y su novio Joe Jonas. La octava y última temporada de la exitosa serie está cada vez más próxima: Tenemos que esperar al 14 de abril para descubrir ese esperadísimo final. Sin embargo, Sophie Turner no ha podido esperar hasta ese entonces para que su pareja, Joe Jonas, que se declara fanático de la serie, sepa su final… ¡y se lo ha revelado!

Ver esta publicación en Instagram 🎵Time tooooo say goodbyeeeeee🎵 @entertainmentweekly @gameofthrones Una publicación compartida de Sophie Turner (@sophiet) el 4 Mar, 2019 a las 11:22 PST

Pues al parecer, Joe se ha cabreado muchísimo con ella… y con razón, Sophie. Un spoiler no nos gusta para nada, pero un spoiler del final de una serie menos… ¡y del final de ‘Juego de Tronos’ ya ni pensarlo! “Hace poco se lo dije a Joe y ahora está enfadadísimo conmigo. Le encanta la serie y estaba expectante por conocer el cierre a su debido tiempo.”, confesó la actriz.

Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: “Pero claro, es que no lo puedo evitar, tenía que contárselo a alguien más porque si no iba a reventar”, explica Sophie a la revista Glamour, dejando ver que tenía verdadera necesidad por compartir el final de la serie con alguien, lo que nos da pistas sobre el bombazo que posiblemente será.

Sin embargo, sabemos que Sophie Turner no es la única culpable en esto de ir contando el final de una serie buenísima a la persona que más quieres… Kit Harington, el actor que da vida a Jon Snow, hizo lo mismo con su mujer. Qué casualidad que a ella tampoco le sentara nada bien. ¡Será que lo que hacéis no es ni medio normal! Menos mal que Kit y Sophie no son nuestros novios, porque de lo contrario seríamos sus próximas víctimas.