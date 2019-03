'Juego de tronos', ¿tendría un error garrafal con un personaje principal?

‘Juego de tronos’ es una de las series más importantes del momento. Eso sí, cuando te adentras de lleno en una aventura así, puedes descubrir ciertas incoherencias que pueden llegar a chirriarte. Puede llegar a ser posible por el simple hecho de que G.R.R. Martin no ha terminado de escribir todos y cada uno de los libros.

Y, por si fuera poco, tiene que guardar bajo llave todos los secretos de ‘Juego de tronos’. Una vez revisas la serie, puedes llegar a darte cuenta de bastantes incoherencias. Una de ellas es bastante clara y los seguidores de la serie no han dudado en compartirlo puesto que afecta a un personaje muy importante.

¿A quién nos referimos exactamente? Nada más y nada menos que Melisandre. En otros capítulos de otras temporadas hemos podido verla joven y, lo más importante, sin su collar puesto. Por eso, varios son los usuarios de redes sociales que han querido compartir este dato con el resto de seguidores de ‘Juego de tronos’.

“Melisandre SIN su collar, pero tan fresca y lozana”, aseguró una fan de la serie mientras hacía una clara alusión al séptimo episodio de la temporada 4. De hecho, reconocía estar realmente asombrada con el inicio de la sexta. Recordemos que la bruja se encontraba completamente deprimida y derrotada por no tener la opción de resucitar a Jon Snow.

Lo que hizo fue quitarse la joya para convertirse en una anciana. Ahí se resolvieron las dudas. Supuestamente, Melisandre se trataba de una mujer de avanzada edad que solamente conseguía mantener su juventud siempre que llevase ese collar. Así pues, cuando se quitaba el preciado objeto, volvería a su edad real.

No se pone en duda nada, hasta que echas la vista atrás y descubres en la cuarta temporada de ‘Juego de tronos’ que las piezas no encajan. Nada más hay que ver el episodio titulado ‘Mockingbird’ donde Melisandre aparece completamente desnuda y sin el dichoso collar. Con lo cual, las piezas no encajan. Eso sí, también hay gente que cree firmemente que esa juventud de Melisandre no tiene nada que ver con el collar. Pese a todo, la polémica está servida.