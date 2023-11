Juan José Ballesta declara ante el juez tras ser denunciado por presunta agresión sexual

Juan José Ballesta se enfrenta a días muy complicados. El actor se ha visto obligado a presentarse este martes 7 de noviembre en los juzgados de Parla (Madrid) por haber sido acusado de un delito de agresión sexual. La acusación habría sido realizada por una mujer que señala que el suceso tuvo lugar el pasado mes de julio.

La supuesta víctima, de 47 años, acudió a denunciar el haber sido agredida sexualmente por el actor y otra persona, por lo que ambos están siendo investigados. Según han informado varios medios de comunicación, la mujer padece de esquizofrenia paranoide diagnosticada.

View this post on Instagram A post shared by Juan José Ballesta Muñoz (@juanjoballestaactor)

Al parecer, la denunciante estuvo doce días ingresada en un centro psiquiátrico, tras lo sucedido. Fue una vez que estuvo fuera del centro cuando acudió a las autoridades. Asimismo, en la denuncia presentada figura que el otro investigado retuvo a la víctima durante varios días.

Según reza en el informe, Juan José Ballesta le habría agredido sexualmente supuestamente en las inmediaciones de un cajero de Parla. El equipo de abogados del actor ha querido hacer constancia públicamente de que el acusado no conocía a la mujer y no la había visto nunca.

Por su parte, el intérprete de El Bola no ha dudado en defender su inocencia. «Es mentira todo, estate tranquilo. Se va a solucionar. Vosotros me conocéis. Sobran las palabras. Lo que tenga que decir sobre esta chica lo diré en el juzgado. Estoy tranquilo, no tengo nada más que decir sobre este tema», declaró Juan José Ballesta previo a su paso por los juzgados. Una noticia que ha conmocionado a todos y ha revolucionado por completo las redes sociales durante las últimas horas.