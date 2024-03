José Sacristán se sincera en ‘El Hormiguero’ sobre el trastorno que padece

El Hormiguero ha arrancado su semana de invitados con uno de los actores más respetados por el público gracias a sus apariciones en series, películas y obras de teatro. Pero de trabajo no fue de lo único que habló José Sacristán, ya que su visita ha coincidido con el aniversario del 11-M.

20 años se han cumplido del atentado más sangriento de la historia de nuestro país, una fecha señalada que no han podido dejar de recordar Motos y su invitado. El presentador ha destacada al comienzo de la charla este duro momento recordando que en ese momento «estaba en la radio».

A partir de este jueves, José Sacristán estará en el Teatro de La Abadía de Madrid con su nueva obra, “La colección” #SacristánEH pic.twitter.com/aesLTcCNoI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 11, 2024

El equipo del programa trabajaba en No somos nadie, el programa de radio del que nació El Hormiguero, y que se emitía cada mañana en M80 radio. El valenciano ha recordado que la Gran Vía de Madrid -donde están los estudios de la cadena SER- tiene un sonido especial, pero que al día siguiente el ruido habitual de coches y de gente gritando desapareció por completo: «No pitaba un coche, no gritaba nadie y todos mirábamos al suelo. Eso fue un luto… nos mataron a todos».

Cambiando de tema, el presentador ha querido hablar de un incidente de salud que tuvo el actor: «¿Te desmayaste viendo Las mil y una noches?». «Sí, me diagnosticaron labilidad emocional. Ahora hace tiempo que no tengo, pero antes cualquier alteración del estado emocional… que traducido al común ordinario del idioma quiere decir que tengo un alma de portera que no me la merezco», ha contestado.

Por suerte ese susto lo vivió cuando vio en un cine como torturaban a Turhan Bey, protagonista de la película. Por suerte, aquel episodio le sucedió siendo un niño y acompañado de sus padres, que le pudieron ayudar en ese momento.

Pero no acabaron ahí sus problemas, ya que José Sacristán ha tenido que sufrir este trastorno durante muchos más años a lo largo del tiempo. «Me ha gastado bromas muy pesadas esta labilidad emocional… porque me ha producido alteraciones, alopecias parciales, inflamación de párpados», ha recordado.

Por suerte no tiene grandes problemas, aunque asegura que el sistema nerviosos lo heredó de Nati, su madre, y asegura «que anda a brancas y barrancas», haciendo un guiño a las hormigas del programa.

La razón por la que José Sacristán ha abandonado el cine

El actor ha renunciado al cine y a las series después de llegar a la conclusión de que este tipo de grabaciones y producciones «necesitan de un tiempo del que yo ya no dispongo». La continua repetición de tomas, que se alargan hasta el infinito, hay que madrugar o las condiciones de calor y frío que se sufren en las grabaciones en exteriores son solo algunos de los problemas que prefiere esquivar a sus 86 años.

Para eso, el invitado de El Hormiguero prefiere tener todo bajo control en las tablas del teatro, donde la obra comienza y termina en un determinado tiempo. Tal y como ha destacado, lo único que puede hacer que una obra se pare es el móvil o la tos del público presente en el patio de butacas.