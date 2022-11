Jorge Pérez estalla en ‘Fiesta’ ante las críticas: “He tocado fondo”

Durante el programa Fiesta, emitido en Telecinco, la modelo Alba Carrillo acudía a habar sobre lo que había pasado en la fiesta con su amigo Jorge Pérez. Este se metía en el programa mediante una llamada telefónica para aclarar y acabar con las acusaciones que se estaban realizando sobre su familia y su matrimonio.

“Quiero responder a cosas que se están diciendo que considero desafortunadas”, comenzaba diciendo de manera muy seria: “Estoy intentando recomponerme sin la compasión de nadie. Se estaba esperando que fallase, y veo como ahora desde otros programas, otras personas, ahora que he tocado fondo, intentan coger un trozo de mi tratando repartirse mi vida”, reprochaba ante los periodistas que están consiguiendo sacar más problemas a su relación.

Jorge Pérez «Alba no se merece ningún avasallamiento,la tengo un cariño increible»

Alba Carrillo»Estoy hasta las narices del machismo encubierto,muchos periodistas,compañeros con su gran cultura,tienen muchas cosas que solucionar con su mentalidad»👇 pic.twitter.com/N0RhVCiKNM — Mimy💫 (@MimiiiS79) November 27, 2022



“Reconozco que no he estado a la altura, pero no alimentemos más esto con suposiciones. No hay mayor responsable que yo por este tonteo, ni Alba ni la gente que lo grabó, ni nadie más. Nose si me lo perdonaré, pero ese dolor lo voy a tener siempre”, expresaba defendiendo a su amiga de las críticas recibidas.

El modelo no dudaba en desmentir las palabras de Amor Romeira, donde decía que su matrimonio estaba pasando por una mala racha: “Tengo que dar a mi mujer el lugar que se merece y respetarla, porque yo no la he respetado. Mi matrimonio no estaba pasando por una crisis, es totalmente falso. Lo puedo decir más alto, pero no más claro”, comentaba respondiendo a las personas que las acusaban de tener un matrimonio roto y aburrido.

Jorge Pérez y Alba Carrillo viven una noche loca en la fiesta de Unicorn Content Aqui uno de los videos en el que los colaboradores de #FiestaT5 desatan su atracción pic.twitter.com/sIxgZdEZ5T — telemagazine (@telemgzn) November 26, 2022



Emma García no dudó en darle las gracias por hablar tan bien y solo espera que Jorge pueda perdonarse a él mismo, pues ha sabido dar la cara y enfrentarse a las mentiras que están tratando de su matrimonio junto a Alicia Peña. Por su parte, Amor Romeira ha querido dejar claro que ella solo es una intermediaria y da las informaciones que le llegan.