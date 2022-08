Jorge Javier Vázquez rompe su silencio en ‘Sálvame’ tras ser hospitalizado en Perú

El pasado martes 16 de agosto pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. De esta manera, conocimos una de las noticias más impactantes de los últimos días: Jorge Javier Vázquez tuvo que ser hospitalizado en Perú como consecuencia del mal de altura. Los espectadores se quedaron en shock ante una publicación en Instagram, donde daba a conocer lo sucedido.

“El lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura”, comenzó diciendo Jorge Javier Vázquez en la mencionada publicación. “Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos… ¡y qué sé yo! Una fiesta”, añadió el catalán.

Tan solo unos cuantos minutos después, el protagonista quiso intervenir en Sálvame para dar más detalles de lo ocurrido pero, sobre todo, para tranquilizar a espectadores y compañeros. De esta manera, Jorge Javier Vázquez confirmó que empezó a tener síntomas en cuanto pisó la ciudad peruana de Cuzco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

“Llegamos y preciosa ciudad. Pasamos dos noches y la primera empecé a encontrarme fatal tras pasar por los sitios más altos de la ciudad”, desveló a sus compañeros de Sálvame, en directo. “La segunda noche, cuando me desperté, me costaba la vida caminar. Me costaba coger el bolso de mano, no pude ni llegar a la habitación del hotel”, reconoció.

La intranquilidad comenzó a apoderarse de él, ya que no eran síntomas muy comunes: “Me metí en la cama hasta las 4 de la tarde y, al día siguiente, el cansancio era tremendo. Llamamos a un médico y decidieron ingresarme por mal de altura”. A pesar de lo que pueda parecer, el catalán quiso tranquilizar a la audiencia ya que, en todo momento, sintió que estaba en buenas manos.

“En el hospital lo tiene todo estupendamente preparado, la atención exquisita, me he sentido seguro en todo momento, son cosas que suceden. Si te toca, te toca”, aseguró. A pesar de todo, sí que fue consciente de que corrió cierto peligro en un momento dado: “Llegué tan desestabilizado al hospital que para ponerme las vías y hacerme la analítica me empezaron a pinchar y las venas estaban colapsadas”. A pesar de todo, Vázquez tiene claro que «voy a seguir con el viaje, estoy encantada con el país, he visto cosas espectaculares, con mi botellita de oxígeno en el Machu Picchu, como un abuelito».