Jorge Javier Vázquez pilla en directo a Ginés Corregüela haciendo trampas

Los concursantes de Supervivientes 2023 cada vez se enfrentan a pruebas más complicadas, además la falta de comida y el cansancio tanto físico como mental les va pasando factura. Es por eso que hacen todo lo posible para alzarse con la victoria y conseguir premios que le hagan la convivencia un poco más fácil. Cuando hablamos de hacer todo lo posible, las trampas van incluidas; han sido muchas las veces que lo han intentado, esta última sucedió durante la pasada gala, donde Jorge Javier Vázquez pillaba en directo a Ginés Corregüela con las manos en la masa.

Por fin llegaba el momento tan esperado para muchos: la unificación. Los supervivientes debían abandonar sus playas y asentarse en una desconocida para ellos: Playa Pelícano. Pero no todo iba a ser tan fácil, pues para poder llevarse sus cosas a esta nueva estancia, los concursantes debían superar una prueba de relevos. Esta consistía en ir corriendo de la playa a la barca y conseguir llenarla de todos los objetos personales que les diera tiempo en tan solo 30 segundos, un reto bastante complicado para ellos.

Ginés Corregüela no tuvo tiempo de llevarse ni la mitad de sus pertenencias, pues se pasó 2 segundos del cronómetro, por lo que Jorge Javier Vázquez le comentaba que en ese caso, estas se debían quedar en la playa que abandonan y no tenía derecho a cogerlas. El tik toker aparentemente aceptaba el castigo, pero cuando creía que no había nadie mirándole, se enganchaba una de sus camisetas al pantalón que llevaba puesto, con la intención de llevársela.

El presentador no podía parar de reír al ver como Ginés se pensaba que nadie se estaba dando cuenta, cuando en realidad la cámara estaba grabándole y apuntando a él: “La camiseta he visto que te la estás poniendo por detrás, que te estoy viendo y te piensas que no lo veo”, le decía. El concursante lejos de enfadarse se reía porque sabía lo que había hecho.