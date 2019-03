Los Jonas Brothers regresan con ‘Sucker’, y ganan a One Direction en un duelo inesperado

Vuelven Los Jonas y los fans enloquecen

Era la noticia que estábamos esperando. Vuelven Los Jonas Brothers. Tras más de cinco años separados, los hermanos han decidido unir sus caminos profesionales de nuevo. Tras anunciar su vuelta a los escenarios, este lunes han adelantado la presentación de su nueva canción, bajo el título ‘Sucker’, la publicación que han compartido en Instagram anunciando el nuevo tema ya cuenta con más de un millón de ‘me gusta’ en menos de 24 horas, y su cuenta de Instagram ha revivido llegando a los 2 millones de seguidores en tiempo record.

Los Jonas saltaron a la fama gracias a Disney Channel y a la película ‘Camp Rock’ en 2008. Y pronto se convirtieron en un fenómeno musical mundial entre los jóvenes de toda una generación, aquellos que vivieron la época de una tierna Miley Cyrus en su papel como ‘Hannah Montana’ y que se sabían las canciones y coreografías de ‘High School Músical’ a la perfección.

De la misma generación son también los fans de ‘One Direction’, otra de las separaciones más tristes de un grupo del siglo XXI. Desde su descanso anunciado en 2016, los fans no habían perdido la esperanza de volver a verles juntos encima de un escenario, pero tras las sorprendentes declaraciones del ex miembro del grupo Zayn Malik en las que explicaba que nunca había sido amigo de nadie dentro de One Direction, esas esperanzas se perdieron. Nadie esperaba que Los Jonas Brothers, que tomaron caminos diferentes en 2013, se volvieran a juntar antes que el grupo británico, pero los lazos de sangre hacen mucho, y además, cabe decir que los hermanos, al contario que OD, nunca acabaron mal.

#SuckerVideo is officially out! We really had the best time shooting this video in England with our family. Hope you guys love it. Feels good to be back 😎https://t.co/GhiRS1aISq pic.twitter.com/8FngHk3qcb — Jonas Brothers (@jonasbrothers) 1 de marzo de 2019

Ver esta publicación en Instagram Midnight ET #Sucker Una publicación compartida de Jonas Brothers (@jonasbrothers) el 28 Feb, 2019 a las 6:50 PST

Desde su separación como grupo, los hermanos tomaron caminos profesionales muy diferentes. Joe lanzó como solista con su álbum ‘Fastlife’ y después pasó a ser el vocalista de la banda DNCE, con la que lanzó el tema ‘Cake by the ocean’. Nick, sacó a la venta un álbum en solitario llamado ‘Who I Am’ en 2010, y posteriormente sacó otros discos que no tuvieron tanto éxito. Estos años también ha trabajado como actor en diversas series y películas, como ‘Jumanji’ o ‘Goat’. Por su parte, Kevin, el mayor de los hermanos, ha sido el que más apartado ha estado de los focos durante estos años.

Ahora, con su vuelta, los hermanos pretenden volver a enamorar a una generación que les hizo llenar estadios de todo el mundo. Estamos deseando verles encima de un escenario con nueva música y sobretodo interpretando canciones que añoramos tanto como ‘When you look me in the eyes’.