El regreso de los Jonas Brothers a los escenarios ya es una realidad. Los artistas estadounidenses, que el próximo 12 de mayo lanzarán su nuevo disco, han anunciado a través de sus redes sociales una nueva gira, de momento sin parada en España.

Con motivo del inminente lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, The Album, los hermanos estadounidenses calientan motores para volver a subirse al escenario. Bajo el nombre de THE TOUR: FIVE ALBUMS. ONE NIGHT, será una gira que comenzará el próximo 12 de agosto y concluirá el 14 de octubre.

En total, serán 35 fechas en las que los Jonas Brothers se subirán al escenario de diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá, para presentar por primer vez en directo las canciones de su nuevo álbum, y tocar las canciones más emblemáticas de su trayectoria en la música.

It’s official! FIVE ALBUMS. ONE NIGHT. THE TOUR. Register for Verified Fan now through Saturday, May 6th at 11:59PM ET for your chance to purchase tickets! Let’s go! pic.twitter.com/lkmMrNJ7Jm — Jonas Brothers (@jonasbrothers) May 2, 2023

De esta forma, cada noche los Jonas Brothers harán un recorrido por sus cinco álbumes de estudio, de ahí el nombre de la gira. Una gira en la que no faltarán los mayores éxitos de su carrera como Burnin’ Up, SOS, When you look me in the eyes o Sucker.

«No podríamos estar más contentos de celebrar la salida de nuestro álbum ‘THE ALBUM’ de esta manera, celebrando el viaje que nos trajo aquí y a todos vosotros», escribieron los integrantes de los Jonas Brothers a través de sus redes sociales tras el anuncio de la gira.

En el repertorio de la gira tampoco faltarán Wings y Waffle House, los sencillos que ya han viso la luz de su nuevo proyecto discográfico, su primer LP en cuatro años. Un disco que se presenta como uno de sus mejores trabajos hasta la fecha.