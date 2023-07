Johnny Depp: ¿Qué le ocurrió realmente al actor en Budapest?

Esta semana Johnny Depp volvía a hacer saltar las alarmas entre sus fans. Todo comenzaba cuando la banda que el actor de Hollywood formó con Alice Cooper, Hollywood Vampires, cancelaba el concierto de Budapest el pasado 18 de julio después de que, después de que el actor fuese hallado supuestamente inconsciente en la habitación de su hotel.

Desde la banda definieron este hecho como «circunstancias inesperadas» en un comunicado que emitieron unos minutos antes de que tuvieran que cancelar el show. Al parecer, según varios medios húngaros, el actor había sido encontrado completamente inconsciente tras excederse en una fiesta la noche anterior.

«Lo que oímos fue que Depp estaba sobreexcitado y que no podía ni siquiera salir del hotel. También oímos que habían llamado a un médico para ver si sucedió algo más grave», citó un medio llamado Blikk, después de ponerse en contacto con una fuente cercana, mientras que las informaciones apuntaban una nueva recaída del actor en sus adicciones.

