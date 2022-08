John Legend estrena el videoclip de ‘All she wanna do’, incluido en su nuevo álbum

John Legend acaba de estrenar el videoclip del tema, All She Wanna Do. Se trata de un videoclip que el artista estadounidense ha contado con la participación de la rapera nominada al Grammy, Saweetie. Un tema extraído de su esperado octavo álbum de estudio, LEGEND, que verá la luz el próximo 9 de Septiembre.

El videoclip ha sido dirigido por Christian Breslauer. Un videoclip que como era de esperar, ha tenido un gran éxito en YouTube, donde no ha tardado en colarse en las tendencias de la plataforma a nivel mundial, y no es para menos.

Por otro lado, All She Wanna Do es una canción que ha sido co-compuesto y producido por Ryan Tedder, Monsters and Strangerz, Zach Sketon, Andrew DeRoberts, y Halatrax, siendo además el tercer single del próximo álbum de John Legend, tras el éxito de Honey y de Dope.

Pre-order my upcoming album ‘LEGEND’ from my official UK store for a chance to win a pair of tickets to a very special intimate event with me! You now have until Sept 1 at 10AM BST, so enter now: https://t.co/QKK6DV6KEm pic.twitter.com/HjbWzq1UYj

— John Legend (@johnlegend) August 30, 2022