Joaquín Sánchez, entre lágrimas en ‘Joaquín el Novato’ tras esta inesperada confesión

Los Javis visitaron el pasado 17 de noviembre el programa de Joaquín Sánchez de Antena 3, Joaquín, el novato. El presentador quiso poner a prueba sus dotes de dirección con la pareja en una serie sobre su vida. El exjugador del Real Betis Balompié se emocionaba durante el proceso al recordar un momento emotivo y crucial en su vida.

Fue entonces cuando el bético se emocionó contándoles la emocionante historia acerca de su éxito futbolístico: «Yo antes de tener un sueño mío, tenía otro que era hacer feliz a mi padre. Nosotros somos ocho hermanos, cuatro varones. De los cuatro, tres hemos intentado ser futbolistas. Uno de ellos estuvo ahí ahí, pero al final el que triunfé, afortunadamente para mí, fui yo, que soy el pequeño. Yo siempre tuve ese sueño y esa obsesión de que mi padre viera a un niño suyo jugar al fútbol».

¡Comienza la masterclass!

Mucha atención, que vienen curvas 👀 Los Javis repasan la vida de Joaquín para crear la serie de nuestro Novato 🥹❤️#NovatoLosJavis

Directo▶️ https://t.co/nwSRTYTOSD pic.twitter.com/vLdG2AtXMQ — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) November 16, 2023

El exjugador aclaró cómo era su relación con sus hermanos al compartir sus mismos sueños: «Cuando yo hablaba con mi hermano mayor él me decía: ‘Joaqui, yo he fracasado, pero estoy igual de feliz que si hubiera llegado yo de que tú hayas conseguido tu sueño’. Eso es muy bonito».

Mientras el presentador visualizaba el resultado final de la producción junto a su familia no pudo evitar emocionarse al reflexionar acerca de su padre, que vio cómo su hijo cumplía su sueño: «Es muy bonito todo lo que he vivido, pero una de las cosas que más felices me hace es haber visto a mi padre feliz de haber conseguido que uno de sus hijos haya podido cumplir su sueño. Eso a él, esté como esté, no se le va a olvidar».

¡Menudo debutazo se ha marcado el Novato! 😍

¿Somos los únicos que estamos flipando?#NovatoLosJavis

Directo▶️ https://t.co/HMc1MGEiqX pic.twitter.com/PEoyozoT07 — Antena 3 (@antena3com) November 16, 2023

El andaluz y su familia han compartido un momento muy emotivo gracias a la visita de Los Javis, donde han creado este emocionante proyecto juntos en este nuevo reto para Joaquín Sánchez.