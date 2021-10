Joaquín Sabina volverá a los escenarios para decir “hola y adiós”. Así lo ha anunciado el propio músico, durante un coloquio en el Instituto Cervantes de Madrid, en el que también estuvieron presentes el poeta Benjamín Prado y la periodista Nativel Preciado.

El artista aseguró que no volverá a pisar un escenario mientras se mantengan las medidas sanitarias frente al Covid-19. Unas medidas con las que no es capaz de imaginarse un concierto suyo. Por lo tanto, hasta que no vuelva “la normalidad”, Joaquín Sabina no volverá a los escenarios.

Sin embargo, esta vuelta podría ser momentánea. Pues sería un regreso para despedirse ante de retirarse, tal y como él mismo ha explicado durante el coloquio realizado el pasado martes.

Acompañado por Luis García Montero, nuestro director, @meritxell_batet, presidenta del @Congreso_Es, el poeta @pradobenjamin y @NativelPreciado, Sabina anunció que volverá a los escenarios «para decir hola y adiós». ▶️Vídeo del homenaje completo:https://t.co/qFB74DiwBI pic.twitter.com/PHCvUwLLmO — Instituto Cervantes (@InstCervantes) October 5, 2021

«No pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla, no pueda levantarse o no pueda fumar o tomar una copa. Me temo que eso no será hasta dentro de un año y medio por lo menos. Pero sí volveré a decir hola y adiós», señaló el músico madrileño.

Joaquín Sabina afirmó que se encuentra “bien” y que durante la pandemia se portó como “un ciudadano ejemplar”. «No he tenido Covid, me he portado como un ciudadano ejemplar, no he salido, he llevado mi mascarilla pero he seguido fumando y bebiendo», señaló.

Así mismo, en este encuentro repasó varios momentos de su vida, y el músico reconoció que «yo, que no he sido nunca un padre ejemplar, ni un marido ejemplar ni un amante ejemplar, creo que he sido un amigo leal».