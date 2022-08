El trapero argentino Paulo Londra está en estos momentos muy enfocado en su carrera musical, en la última semana ha lanzado dos canciones que prometen ser más. Todo empezó con Toc Toc junto a Timbaland, después, el día 28 rompió con todos los pronósticos sacando Cansado junto a Joaqo.

«Que decirlesss estoy emocionado, lo que digo siempre es que no caigo de que volví a la música y poder hacer lo que amo, siento que me voy a dar cuenta una vez vuelva a un escenario y sienta ese miedo y alegría al mismo tiempo, mientras tanto agradezco a Dios poder hacer un temaso con mi amigo de la infancia que me acompaño a todos lados y hoy salimos filmados por cámaras que valen banda jeh, a surfear la ola @joaqolcf. #leonesconflow gracias a toda la banda que salió sé que siempre van a estar y yo pa ustedes gang» es lo que ha querido decir el cantante argentino en sus redes sociales.

Además, ha prometido felexear, como él siempre dice, más que nunca a partir de ahora. Una «advertencia» que debemos tomarnos muy en serio.

La letra de la canción habla de una mujer que llama al artista siempre que quiere, y él no puede renegar de ella a pesar de que está de fiesta. El estribillo de la canción reza “Ya estoy cansado, siempre que quiere llama y me tiene a su lado”. Paulo Londra pone la parte más melódica y comercial de la canción, mientras que Joaqo se encarga de darle un ritmo más urbano y callejero.

El videoclip nos sumerge en una fiesta en la que se encuentran los artistas, que aparecen en primer plano cantando la letra de este hit.

Al ritmo al que está sacando canciones el artista de Argentina tendrá que hace una mixtape o un LP para agrupar todas estas composiciones.