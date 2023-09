Jimmy Fallon es denunciado públicamente por 16 trabajadores de ‘The Tonight Show’

Jimmy Fallon podría ser el próximo presentador estadounidense cancelado. Dieciséis empleados y ex empleados de The Tonight Show han estallado contra el presentador, denunciando públicamente a través de la revista Rolling Stone que el famoso programa es un lugar de trabajo tóxico, derivado del propio «comportamiento errático» del presentador.

Estas fuentes alegan que el propio Jimmy Fallon los ha menospreciado e intimidado en innumerables ocasiones y recuerdan haber sentido casi a diario «miedo» de sus arrebatos. Además, siete de ellos han afirmado que su salud mental se vio afectada por trabajar en este programa.

Un programa en el que los ex empleados han revelado que se utilizaban los camerinos de los invitados como «habitación del llanto», donde acudían para desahogarse cuando estaban molestos con los presuntos malos tratos por parte del presentador.

