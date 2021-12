Jessie J ha demostrado en infinidad de ocasiones que es una gran fanática de la Navidad. La británica, que ha tenido un mes de diciembre bastante tormentoso dada la perdida del bebé al que esperaba, ha querido renacer de sus cenizas y disfrutar de estas fechas tan señaladas al máximo.

Si en el año 2018 nos ofrecía un álbum navideño, completamente distinto a lo que había hecho hasta el momento, la autora de ‘Price Tag’ ha regalado a sus fans una lista de reproducción compuesta por 30 canciones que nos acompañarán durante esta fechas.

Dentro de esa lista figuran nombres como los de David Foster, Darkchild, Babyface, Rodney Jerkins, Jimmy Jam o Terry Lewis. Una cantidad de artistas de renombre que harán que disfrutemos de esta navidad plenamente.

Algunas de las canciones navideñas que están dentro de la lista creada por Jessie J son ‘Santa Claus is comin’ to town’, ‘Man with the bag’, ‘Rockin’ around the Christmas Tree’, ‘Jingle Bell rock’, ‘Rudolph the red-nosed reindeer / Jingel Bells, Let it snow’, ‘Winter wonderland’, ‘The Christmas Song’, entre otros.

Unos clásicos de la Navidad que no podían faltar en cualquier playlist. Pero no se ha quedado ahí, Jessie también ha propuesto una serie de canciones más actuales pero que no dejan de ser igual de buenas.

Alguno de los artistas que ha recomendado son Mariah Carey, Ariana Grande, Justin Bieber, Whitney Houston, Celine Dion o The Whisper, entre otros. Y es que, temas como ‘All I Want For Christmas Is Your’ de Mariah Carey tampoco podían faltar.

Pese a que estas navidades serán un poco más atípicas dadas las restricciones por la pandemia siempre hay una excusa para poner a todo volumen esa playlist que nos evade completamente a un momento y lugar determinados. Jessie J lo tiene claro, estas navidades son para disfrutarlas en familia con una buena música de fondo.