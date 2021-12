Jessie J está pasando por uno de los momentos más duros de su carrera. La cantante, que confirmó a través de sus redes sociales haber sufrido un aborto y encontrarse «profundamente destrozada», ha decidido refugiarse en la música para superar esta perdida.

La cantante de 33 años no había hecho publico su embarazo, sin embargo, dio la noticia de la peor de las maneras. «Ayer por la mañana me reía con una amiga diciendo que cómo iba a dar un concierto sin decirle a mi público que estoy embarazada- narraba- Después de ir a la tercera ecografía me dijeron que ya no había latido», confirmó.

Jessie J explicaba que jamás se había sentido tan sola y rota. Sin embargo, ha afirmado que este varapalo no detendrá en su carrera musical. «Lo que sí sé es que quiero cantar esta noche. No porque esté evitando el dolor o el proceso, sino porque sé que esto me ayudará».

Durante el concierto en Los Ángeles, la británica no pudo contenerse y se rompió en plena actuación. «Seguro ya lo saben, estoy demasiado triste. Obviamente me dijeron hace mucho tiempo que no podía tener hijos pero me resistía a creerlo. No creo en las mentiras. Decidí tener un hijo por mi cuenta y por milagro funcionó por un poco de tiempo pero ayer… ayer fue horrible», se sinceró.

Y es que, según ha relatado la autora de ‘Price Tag’, 2021 ha sido su año más duro. «En diciembre del año pasado perdí mi oído, luego perdí mi voz, lo cual fue horrible porque no sabía quién era si no podía cantar. Y ahora perdí a mi bebé. Y sé que voy a estar bien porque no hay más que elegir la vida que uno quiere vivir» expresó ante un conmovido publico que no dudó en animarle.

Sus fans se han volcado con ella, expresando a través de las redes sociales su apoyo en este delicado momento. De hecho, algunos de sus seguidores han relatado en comentarios que han pasado por la misma situación, mostrando su empatía hacia la cantautora.