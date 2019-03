Jennifer Lopez se compromete con Álex Rodríguez y ya rondan los primeros rumores de infidelidad

Jose Canseco se ha encargado de destapar esta supuesta infidelidad

Estas cosas suelen pasar… Justo cuando parece que todo va en orden, aparece algo para desordenar las cosas y esta vez ha sido Jennifer Lopez la perjudicada.

Actualmente, estaba pasando por una etapa feliz en su vida, incluso ya había anunciado su compromiso con el ex jugador de béisbol Álex Rodríguez. Fue hace dos días cuando supimos la noticia a través de la propia J Lo en Instagram, donde publicó una foto de su mano adornada con un gran pedrusco, agarrando la de su chico en medio de una puesta de sol. Junto a esta imagen, solo puso corazones, las palabras sobran…

Ver esta publicación en Instagram ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 9 Mar, 2019 a las 5:34 PST



Pero podría ser que la ilusión creada por las campanas de boda, hayan acabado de golpe y porrazo después de que un compañero del novio, diera cuenta en Twitter de una supuesta infidelidad a la cantante.

De piedra nos quedamos todos al ver lo que Jose Canseco acusaba a Rodríguez de haber tenido una aventura con la que fue su esposa, Jessica Canseco.

I was there a few months back with her when he called her on her phone — Jose Canseco (@JoseCanseco) 11 de marzo de 2019



Incluso le dedica unas duras palabras a su ex compañero:

Alex Rodriguez stop being a piece of shit stop cheating on Jennifer Lopez — Jose Canseco (@JoseCanseco) 11 de marzo de 2019

Según este, había presenciado todo en vivo y en directo. Aunque no tiene pruebas, parece estar muy seguro de lo que dice… Además dice que está dispuesto a someterse a un polígrafo para demostrar su verdad.

I am willing to take a polygraph to prove that what I’m saying about Alex Rodriguez is 100% accurate — Jose Canseco (@JoseCanseco) 11 de marzo de 2019

Dos años de amor y un compromiso para acabar de esta trágica manera… Esperemos no tener que volver a preguntar a Jennifer Lopez: “¿Y el anillo pa cuando?”.