Jaden Smith se encuentra en un momento envidiable, con una carrera como actor que no ha hecho nada más que despegar. Es más, muchos son los rumores que le sitúan para interpretar en el papel de protagonista a un conocido superhéroe de Marvel. Además, al igual que su padre, está muy comprometido en varios proyectos solidarios alrededor del mundo.

Sin lugar a duda, se ha convertido en un auténtico referente en las redes sociales, por ello se atreve a darle consejos a su padre sobre como debe tomarse la vida. De hecho, así ha actuado con un comentario en un vídeo que ha publicado Will Smith en su perfil de Instagram.

En este post, el conocido actor publicaba un vídeo en el que adjuntaba el siguiente texto: “¿Cómo pueden ser reales los espejos si nuestros ojos no son reales?”. Una pregunta que, cuanto menos, invitaba a reflexionar a sus seguidores de una manera bastante creativa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith)

Entre la multitud de respuestas que recibía, destacaba la de su hijo: “Papá, necesitas relajarte” al que le añadía emojis tapándose la cara, como si no diera crédito a lo que estaba leyendo. A pesar de que no ha recibido ninguna respuesta a su comentario, probablemente su padre se haya tomado con humor, su curiosa reflexión.

La publicación entre otros comentarios ha generado risas entre los seguidores que han dado likes al comentario de su hijo Jaden, que ha alcanzado 12.000 me gustas, algo que no es comparable con el millón y medio de me gustas que lleve el vídeo original.

Tanto Will como Jaden Smith, suelen ser muy activos en sus redes sociales, suelen interactuar bastante con sus seguidores, siempre con el sentido del humor que a ambos les caracteriza. Por el momento, desconocemos cualquier respuesta a su hijo, probablemente se deba a que se encuentra promocionando su libro, el cual sigue dando mucho de lo que hablar. En él, el actor cuenta su vida y parte de la de su familia, pero siempre con sinceridad.