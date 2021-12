El pasado lunes, J Balvin fue elegido en Colombia como “artista afro latino del año” en los Premios de Entretenimiento Africano de Estados Unidos. Debemos tener en cuenta que son los premios de entretenimiento más grandes de África.

Pero ¿por qué causó tanta polémica? Esta se genera a raíz de las disculpas que tuvo que pedir el cantante colombiano, por el racismo y machismo suscitado en su videoclip de ‘Perra’, donde aparecen dos bailarinas negras representadas como si fueran mascotas.

El cantante agradeció el premio y el reconocimiento, algo que, al parecer, no sentó muy bien a los demás artistas allí presentes que criticaban al colombiano como “desubicado” y “apropiador”.

La cantante colombiana Goyo, vocalista de ‘ChocQuibTown’, famosa por ser precursor de la cultura negra, escribió acerca del galardón en su cuenta de Twitter sobre el galardón otorgado a J Balvin: “Si quieren saber mi opinión: Creo más en los Grammys que en está mierda”

Aunque no sería la única. La cantante Mabiland, también hizo pública su opinión en la red social, donde calificó al cantante colombiano como: “Hombre blanco latino desubicado y apropiador”. Aunque su opinión no cesaría aquí: “¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener reconocimiento? ¡Nea no más! Basta de esta mierda. Alguien de tu equipo debe decirte que pares ya men, es insano esto, de buena que uno puede querer ir por ahí apropiándose de mierdas y esperar que nada pase. Que basura todo esto” escribía la cantante mencionando al propio J Balvin.

Hombre blanco Latino Desubicado y apropiador, vos Jose @JBALVIN, con vos hablo, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener reconocimiento ? ¡Nea no más! Basta de esta mierda. https://t.co/Lk7XMRwrHC — Mabiland (@Mabiland) December 27, 2021

Ante este revuelo, el productor colombiano publicó en su perfil de Instagram: “Primero quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que fueron ofendidas, especialmente a las mujeres y la comunidad negra” manifestó el cantante.

J Balvin cierra un año bastante polémico en lo profesional bastante. Entre otras cuestiones, por haber pedido no acudir a los famosos premios ‘Latin Grammy’ ya que, según el cantante, «no nos valoran a los músicos urbanos, pero nos necesitan”, criticó.