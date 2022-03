Israel B llegó a ser viralmente conocido en 2019 con su éxito ‘Yyanosé’, una canción bastante pegadiza que consiguió ser su primer disco de oro. Así, a pesar de uno de los grandes pioneros de la escena underground, se sitúo en el punto de mira de todos aquellos que todavía no le conocían. El de Orcasitas admitió en una entrevista para El Mundo hace dos años que a él no le gustaba el proceso de grabar una canción, simplemente le encantaría que sus canciones fuesen como él las piensa en un primer momento.

“Odio los compromisos, odio currar. Odio ir al estudio a grabar, odio ir a un videoclip a grabar”, dijo el madrileño. A pesar de ello, reconoció que no dejaría la música por nada del mundo, ya que ya ha montado su pequeña familia en ella y su equipo. Por eso, no era difícil que tarde o temprano volviese a lanzar un nuevo éxito que hiciese resonar su nombre. Así, en verano de 2021 lanzó ‘Tranquilísimo’ con C. Tangana, con quien comparte una gran amistad desde que se iniciaron ambos en la música.

Por otro lado, Selecta se ha convertido en uno de los productores más famosos de su generación. Sin embargo, esta fama la ganó nada más empezar, ya que sus primeros proyectos fueron pinchados por grandes DJ’s como Afrojack o David Guetta. Conocido por su faceta de producción en los temas y discos del cantante Recycled J, pero también por su primer disco en solitario en 2020.

Ahora, Israel B y Selecta se encuentran envueltos en un EP en conjunto, ‘Sexappeal’, del cual ya han presentado el primer single, ‘Intro’. No obstante, ahora vuelven para enseñarnos el segundo adelanto, ‘Mercury’, que homenajea a todas aquellas cosas o personas que nos inspiran en la vida y una vuelta hacia atrás para ver cómo hemos llegado a donde estamos ahora. El videoclip ya ha sido estrenado y ha sido dirigido por Iván Blanco y Zazo Canvas, ¿a qué esperas para escucharla?